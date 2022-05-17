【高盛推介】京東周二公布業績　表現跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：周二(17日)公布業績的京東集團，周一(16日)重上200港元關口後周二早段再抽升，最高見211.4元。現報208元，升4%，表現跑贏大市。有券商料京東今年首季收入達2,359.13億元人民幣，按年升16%；純利達6.36億元人民幣，按年跌82.5%。該行亦指京東基本面穩固，維持對其「買入」評級，目標價399元。

觀察個股輪證資金流向，周一認購證及認沽證均見資金沽出，並有部分轉倉至牛證及熊證。牛證於周一錄得約60萬元資金流入，並較集中在180元收回區域的產品。熊證於周一錄得約110萬元資金流入。

京東購15583，行使價249.08元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

京東購16149，行使價300元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.0倍，行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.2倍，行使價160至200元間產品中，槓桿最高。

京東熊51282，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率3.6倍，近50元收回距離遠熊。

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