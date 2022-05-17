GTA發行商業績預期有啟示　遊戲業步入寒冬？

電子遊戲在疫情期間成為「宅經濟」的受惠者，隨着全球逐步進入疫後解封，加上缺乏矚目的遊戲應市，電子遊戲產業迅速由高峰回落，相繼有遊戲公司下調銷售預測。

家傳戶曉的經典遊戲Grand Theft Auto(GTA)系列的發行商Take-Two Interactive(TAKE 2)預計，今年調整後銷售額為37.5億至38.5億美元，低過市場預期的39.6億美元。

儘管TAKE 2旗下包含NBA 2K22、GTA V及最新的WWE 2K22等旗艦遊戲，其單季淨預訂量增長了8%，惟其首季度調整後銷售額預測為7億至7.5億美元，低於外界預期的7.779億美元。

截至3月31日的2021年度第四季度業績，TAKE 2淨收入為1.1097億美元，按年大跌49.2%。

新冠肺炎疫情大流行日趨緩和後，全球電子遊戲需求降溫定，包括Electronic Arts(EA)及動視暴雪(Activision Blizzard)等遊戲巨頭，都顯示出本季業績疲弱，Roblox則認為在可預見的未來中，將會錄得淨虧損。