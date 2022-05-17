瑞聯銀行：內地失業情況嚴重　下調其GDP增長預測

內地清零防疫政策的影響開始浮現，瑞聯銀行(UBP)亞洲高級經濟學家Carlos Casanova預期，內地GDP增長或將於6月開始扭轉，並在今年下半年穩定於約5.5%，但仍存在下行壓力，加上GDP增長在今年第二季可能持平或是輕微負增長，對年終預測構成下行風險，因此正在下調對內地全年的GDP增長預測。

他提到，內地城鎮調查失業率是衡量中小企活動的主要指標，而中小企對內地GDP的貢獻為60%，在就業人口的佔比高達80%。4月份內地城鎮調查失業率上升至6.1%，僅略低於在2020年第二季所創的6.2%高位，反映內地中小企因動態清零政策承受巨大壓力，而16歲至24歲人口的失業率達到18.2%，失業情況最為嚴重。參考內地失業率在2020年第二季升至6.2%時，同期GDP按年下跌6.9%。

Casanova指出，基於上海、深圳及北京等內地消費重地均實施不同程度的防疫限制，相信內地零售銷售在5月仍將承壓，預測將按年收縮20%，但若當局在6月起開始放寬限制，被壓抑的需求得以釋放將有助於支持消費活動。

他又指，雖然部分工廠採取「閉環式復工復產」(即工人一直留在廠區進行生產)，供應鏈壓力已開始緩和，但物流司機短缺導致陸上運輸按年下跌30%，預期內地工業生產在6月不會大幅收縮，惟也不會明顯好轉。