【新盤追擊】薄扶林碧麗軒罕貴豪宅

港島南區薄扶林的天然環境相當優美，依山面海，綠樹林蔭，一直是中產至上層階級，以及外藉人士的聚居地。區內的碧荔道屬於豪宅內街，物業均為低密度發展，不過供應量不多；由華懋集團發展的洋房及分層住宅新盤碧麗軒，就正正座落這條路碧荔道上，項目一共提供21伙住宅單位，包括5幢洋房及16伙分層住宅，實用面積由1,526至5,767方呎，間隔涵蓋3至4房，預料單位向西南方向會享有海景。

薄扶林毗鄰多條行山徑和薄扶林水塘，一直深受愛好大自然人士歡迎，不過雖然區內好山好水，但一點也「山旮旯」，由碧麗軒駕車往中環核心商業區，都不用15分鐘；加上項目鄰近多個港鐵站，前往香港大學及堅尼地城站，都僅5至6分鐘車程。至於住戶的日常生活，近近地僅5至10分鐘車程就可以前往數碼港商場，又或者香港仔中心商場等。

至於教育方面，南區雲集頂尖的學術機構，包括香港大學旗下的李嘉誠醫學院，英基學校協會的西島中學同堅利地小學、德瑞國際學校、弘立書院，加拿大國際及新加坡國際學校等，還有著名直資學校聖保羅男女中學附屬小學等。想知更多，立即睇片。

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