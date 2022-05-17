紅磡項目命名為必嘉坊　提供2800伙分3期推出

左起莊志量、于正人、林達民、陳德鳴。

林指出，項目住宅第一期包括3幢住宅大樓，提供約1,000伙，最快6月推出市場，預計關鍵日期為2024年首季，主打一房及二房單位。項目命名來自該處其中一條主要街道，為紀念九廣鐵路英籍首席工程師羅拔必嘉(Robert Baker)。

恒基主席辦公室顧問于正人稱，項目以「城市綠洲」作園境規劃主題，推動創新及節省能源等可持續發展概念。

該集團地產策劃(二)部項目負責人莊志量透露，整個計劃耗時數十年打造，特意邀請各地及本地建築師、設計師等團隊。他預計，全個項目將於2027年落成。

該集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，必嘉坊的商業步行街，樓面面積約16.8萬方呎，分4個區域，以潮文青作定位打造尋幽探秘、新舊共融的社區。

據悉，該項目為近30年全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。