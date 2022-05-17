道期向好 油價企113美元
2022年05月17日 16:11
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●美匯指數報103.93；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7573；美元兌日圓報129.39；歐元企1.0465，英鎊處1.2434。金價報1,825美元。布油報114.22美元，紐油報113.92美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升201點。
●市後關注點
20:30 美國4月零售銷售
21:15 美國4月工業生產
●恒生指數全日收報20,602點，升652點或3.27%。國企指數收報7,076點，升250點或3.67%；科技指數收報4,272點，升233點或5.78%。主板成交1,241億港元。https://bit.ly/3Nk3lWJ
-花旗籲沽偉易達，目標價削至48元。
-小米雷軍：想做業餘汽車博主，開始關注改裝及賽車話題。
●滬綜指收升19點，有色金屬股領漲3%，石油股升逾2%，煤炭股升1.2%，金融股升0.8%。https://bit.ly/3PsuFno
-傳內地航空公司將獲民航局合共150億人幣補貼。
-發改委：不能以縣城建設為名炒作房地產。
-發改委：已發行專項債券1.4萬億人幣，加快落實助企紓困政策。
-瑞聯銀行：內地失業情況嚴重，下調其GDP增長預測。
-財政部：4月增值稅留抵稅退稅8,000億人幣，超預期。
●抖音及TikTok上月全球吸金23億元大增1.9倍。
●息魔來襲！加拿大樓價兩年來首跌，成交大縮。
●美股：
-傳馬斯克售SpaceX股份購Twitter。
-Tesla市佔率正流失，研究機構予「跑輸大市」評級。
-GTA發行商業績預期有啟示，遊戲業步入寒冬？
-對抗通脹爭奪人才，微軟加人工兼增股票報酬。
●斯里蘭卡經濟崩潰，總理慨歎「想搵100萬美元都難」。