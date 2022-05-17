【多圖】薄扶林碧麗軒複式戶今起可預約參觀

華懋集團薄扶林碧麗軒周二(17日)開放現樓示範單位予傳媒參觀，其中單位01連裝修複式戶，為項目最大同類戶型，實用面積2,646方呎，四房連四套房設計，位於地下及1樓，客飯廳長逾11米，連接面積約361方呎私人花園，睡房區位於1樓，主人套房與客廳均享海景。

此外，項目同時開放單位05無改動複式戶，實用面積1,818方呎，連370方呎平台及145方呎私人花園，三房一套設計。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，即日起安排客戶預約參觀上述示範單位，早前已公布銷售安排，招標出售4個複式單位，定價參考南區豪宅，不擔心市場競爭及恢復通關時間，旗下清水灣玥廬及西半山大學閣早前亦不乏承接，會視乎反應部署加推安排。

集團銷售總經理陳慕蘭指出，項目已收到不少查詢，主要來自南區、西半山及九龍站等豪宅區。

華懋集團銷售部副總監封海倫稱，香港未有跟隨美國加息步伐，第5波疫情緩和後，新盤銷情反應不俗，公司會按市況部署推盤策略，其中已申請預售何文田站第一期，涉及477伙，當取得預售文件後會緊接推出市場。

此外，吳崇武亦宣布將會榮休，並由封海倫接棒。他指出，已在華懋工作半個世紀，見證樓市起伏發展，呎價由早年百多元升至現時數萬元，但強調將會退而不休，仍會負責大學閣及碧麗軒銷售工作，並會繼續輔助團隊。