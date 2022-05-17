股東質疑新藥遲遲未出　長江生命科技：仍待FDA審批

主席李澤鉅表示，每項藥物由研發至商用分兩個階段，一是公司的內部研發，該黑色素瘤疫苗已通過這階段；二是需要經美國食品及藥物管理局(FDA)的通過，這階段漫長，可是他強調，公司已就該藥品與FDA磋商，達成了試驗目的、統計分析方法等協議，現時只要滿足這些指標，便可面世。

至於為何新冠疫苗經一年研發便可對公眾施打，他認為這是疫情大流行下的特例，由FDA主導，聯合多個西方國家一同通過使用，不能作直接比較。

另外，疫情以來，運費和通脹高企，他指，旗下葡萄園業務反而受惠，原因是相關農地與租戶簽了長約，「有無疫情都照收租金」，加上合約條款讓部分租金與通脹掛鈎，通脹愈高，收取租金愈多。

運費高企之下，公司的澳洲農產品收入上升了7%，他解釋，主要由於節約成本，精簡產品類型和定價，加上澳洲氣候持續改善，減低了負面的影響。