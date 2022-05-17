【一手盤攻略】薄扶林罕有新盤 碧麗軒盡顯氣派

既想與大自然為鄰，又想享受出入便利？港島南區的薄扶林或許是你的理想居住地。薄扶林一帶背山面海，居住環境寧靜舒適；而且不少物業以低密度發展，私隱度高，加上前往香港核心商業區—中環，亦只需約十分鐘車程，交通便利以及舒適的居住環境可以兩者兼得。

不過薄扶林物業供應向來有限，想覓得心頭好亦不容易。中原地產區域營業經理黃小江表示，區內大型新盤已要數約十年前的貝沙灣，而且近年新供應不多，尤其大面積的洋房物業，加上區內物業以用家為主導，所以要覓得心水物業可謂難上加難。最新由華懋集團發展的碧麗軒就為區內帶來久違的新供應，項目亦只是提供21伙，設有5伙洋房及16伙複式單位，實用面積由1,526至5,767方呎，戶型由3房1套至4房4套。這一帶物業普遍以低密度發展，適合著重私隱的住客。

至於消閒配套方面，薄扶林依山傍水，遊山玩水就一定不少得。居民走進鄰近的薄扶林郊野公園，可輕鬆感受大自然的氣息；亦可前往多家高級私人會所，例如深灣遊艇會及香港哥爾夫球會等，亦只需十多分鐘車程，相信總有一項活動適合你。還想了解更多有關碧麗軒的資訊？立刻觀看影片吧！