Intel高層薪酬方案遭大比數否決　背後得罪咗邊個？

半導體老店英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格(Patrick Gelsinger)去年2月中上場後致力重振該企在晶片製造領域的雄風，可是股價迄今跌跌不休，股東憤而否決包括蓋爾辛格在內多名高層的薪酬方案。英特爾回應稱，已着手回應股東訴求，如把薪酬與業務表現掛鈎，「顯然還有更多工作要做」。

蓋爾辛格2021年度薪酬超過1.78億美元(約13.93億港元)，據報是美國普通打工仔的1,700倍以上，反對英特爾高層薪酬方案的票數恰巧接近17.8億票，贊成票數只有約9.21億票。

掌管1.2萬億美元的挪威主權基金早前已經先後投票反對蘋果公司(Apple Inc.)、國際商業機器(IBM)和通用電氣(GE)的高層薪酬方案，尤其針對美國企業，直言「現在我們苦於通脹，不少公司表現普通卻照樣豪氣出糧給表現平庸的高層，其貪婪簡直是無以復加，股東負擔的成本因而非常高」。

以該基金持有英特爾0.97%股份，市值折合約18.5億美元，以及英特爾流通股數約40億股來計算，應該稱不上是否決主力，反對力量似乎相當廣大。

其實蓋爾辛格的基本工資只有109.85萬美元，比其前任斯旺(Bob Swan)2020年度的還低了一點，問題恐怕出在非股票現金獎勵，這部分高達511.39萬美元(約3,988.84萬港元)，薪酬絕大部分都是股票和期權，分別高達1.4億美元和2,910.84萬美元。不過，要審議的高層薪酬當中，就蓋爾辛格那份特別高，股東的不滿恐怕都是針對他。

蓋爾辛格曾說，「短期來說，我們大可以穩穩陣陣做靚盤數就算，但董事會和管理層還是決定為了遠景去投資，這也是我回巢的原因」，又強調加速投資和工藝研發可以讓英特爾重奪業界領導地位。

英特爾近年在處理器晶片市場的死敵超微半導體(AMD)擬於周三(18日)召開股東周年大會(AGM)審議高管薪酬，人稱「蘇媽」的女舵手蘇姿丰2021年度總薪酬2,949.81萬美元，基本工薪及非股票現金獎勵分別為107.63萬美元及319萬美元。