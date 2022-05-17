跟股神巴菲特買美股！呢間公司仍然係最愛...

美企大戶陸續向美國證交會(SEC)遞交披露季度持倉的13F文件，壓軸出場的就是股神巴菲特的投資旗艦巴郡，上季除了大舉買入石油和金融股外，還稍為增持蘋果公司(Apple Inc.)378.78萬股，為2020年第三季之後首次，以Apple 3月底收市價174.61美元計算，涉資6.61億美元(約51.58億港元)。

不過，電影《沽注一擲》男主角原型、於次按風暴大賺的著名對沖基金經理貝里卻反其道而行，旗下Scion Asset Management上季首度持有Apple認沽期權，3月底價值3,597萬美元，為最大單一持倉，據報這正是其美股組合價值大增超過一倍至1.65億美元的原因之一。該對沖基金上季亦首度買入旅遊網站Bookings Holdings和Facebook(Fb)母企Meta，3月底貨值分別為1,878.8萬美元及1,778.9萬美元。

惠峰國際發展董事張玉峰表示，願意長線投資就不用太過理會價位，不少大型科技企業如Apple和微軟，產品和服務前景確實備受認可，目前可謂「大平賣」。他之所以建議買入Apple，主要是該企近年開始運用得天獨厚的龐大現金流認真研發，如逐漸改用自家晶片，不再流於庫克接手時主要靠把iPhone打造成奢侈品賣去中國的策略，可以重新成為一家真正的科企，強化生態系統和用戶忠誠度。此外，其產品在保健應用亦有潛力，可節省很多人的覆診時間，緊急時更能成為救命鐘；旗下電動車雖然尚未面世，但應該能比特斯拉(Tesla)優勝。

巴郡盡掟長年愛股富銀

截至3月底，巴郡的Apple持倉價值1,555.64億美元，繼續是最大持倉；另於美國銀行、美國運通、可口可樂和卡夫亨氏的持倉則沒有變動，分別位居第二、第三、第五和第六大倉位。新買入的股份除了已知的西方石油和惠普外，還有花旗集團、主打汽車融資的數碼金融服務公司Ally Financial、跨國保險及投資公司Markel Corporation，以及醫療用品及藥物批發商McKesson Corporation和化工企業Celanese等。

不過，巴郡終於沽清「長年愛股」富國銀行，去年底時持倉貨值約3.23億美元。同被悉售的還有藥廠Abbvie及百時美施貴寶。

Tiger減持科企 沽清阿里