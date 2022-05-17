華景山莊三房放售逾半年　累減100萬沽出

二手交投回落，業主再度減價吸客，葵涌華景山莊套三房單位，去年9月放售，累減100萬元，以1,350萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西半山福臨閣高層D室，實用面積約394方呎，獲同區上車客垂青，並以約750萬元成交，呎價約19,036元，原業主於1986年8月以約49.685萬元購入，轉售帳面獲利逾700萬元，物業升值約14倍。

●中原柳志明稱，西營盤眀徳山中層E室，實用面積約325方呎，一房間隔，望市景，以1.8萬元租出，呎租約55元，業主於2017年12月以1,653.7萬元買入。

●中原潘重允指，銅鑼灣百德大廈B座高層4室，實用面積約688方呎，三房間隔，望樓景，以938萬元易手，呎價約13,634元，新買家屬於用家，原業主於1979年以19萬元買入，持貨約43年帳面獲利919萬元，單位升值約48倍。

●美聯何璦麟稱，東半山嘉雲臺5月錄約4宗買賣，包括4座中高層A室，實用面積約1,439方呎，套三房連儲物室間隔，同區買家並斥4,900萬元承接，呎價約34,051元，原業主於2018年6月份以約4,000萬元購入，帳面獲利約900萬元，物業升值約23%。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角寶馬臺R座中層單位，實用面積約718方呎，原屬於套三房設計，望海景，連一車位成交價約1,280萬元，呎價約17,827元，原業主2000年10月以約292萬元購入，持貨約22年帳面獲利988萬元，期內升值逾3倍。

●中原鄭俊輝表示，柴灣居屋康翠臺1座低層C室，實用面積約646方呎，三房間隔，自由市場以700萬元易手，呎價約10,836元，新買家屬於區內用家，入市上車自用。

●世紀21杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨33座高層2室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園樓景，今年4月底放盤，叫價860萬元，其後減41.2萬至818.8萬元售出，減幅約4.8%，呎價約16,409元。

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島3座低層B室，實用面積約733方呎，套三房連工人房間隔，享山景及海景，以市價1,270萬元易手，呎價約17,326元，屋苑本月暫錄4宗二手買賣，現時約有140個放盤。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層4室，實用面積約383方呎，兩房間隔，已補價毛由市場叫價590萬元，放盤兩個月，微減10萬元，以580萬元成交，呎價約15,144元。

●香港置業宋國權稱，土瓜灣傲雲峰5月暫錄約5宗租務成交，包括1座高層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，享海景，以約2.1萬元放租一個半月後，吸引同區客洽詢，議價後減價至以約2萬元租出，呎租約37.1元。

●美聯殷勒麟指，紅磡半島豪庭5座極高層D室，實用面積約565方呎，兩房間隔，市場租值達2.7萬至2.9萬元，吸引區內投資者以1,233萬元承接作長線投資用途，呎價約21,823元。

●中原葉文浩透露，紅磡環海‧東岸1A座低層J室，實用面積約322方呎，一房間隔，以675萬元易手，呎價約20,963元，新買家為90後上車客，一直物色市區細價放盤，見屋苑樓齡新，議價後即決定入市自用。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣宇晴軒3座中層B室，實用面積約441方呎，望內園景，成交價830萬元，呎價約18,821元，原業主於2019年以760萬元購入，持貨約3年轉手帳面獲利約70萬元。

●香港置業葉嘉俊透露，長沙灣宇晴軒2座中層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以約1.85萬元放租約1個月，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價700元，以1.78萬元租出，呎租約38元。

●利嘉閣陳鴻信表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街18號低層B室，實用面積約853方呎，三房間隔，望水池及內園景，以1,071萬元易手，呎價約12,556元，屋苑現時約有490個單位放售，入場價600萬元起。

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新界區

●中原歐陽振邦指，葵涌華景山莊8座中層A室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，去年9月以1,450萬元放售，近日調整至1,380萬元，累減100萬元，以1,350萬元成交，呎價約13,094元，新買家為同區換樓客。

●利嘉閣洪瑋俊指，將軍澳怡心園4座高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，外望山景，原先開價730萬元，成交價728萬元，呎價約12,053元，原業主於2012年以345萬元購入，持貨約10年帳面獲利383萬元，升值約1.1倍。

●中原劉國輝稱，西貢匡湖居1期相連洋房，實用面積約2,096方呎，擁逾2,000方呎花園及雙船位，獲外區用家以理想價6,888萬元承接，呎價約32,863元，原業主分別於2003年以580萬元及2006年以1,200萬元購入，轉手帳面獲利5,108萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔2座頂層戶，實用面積約684方呎，三房間隔，享海景，原先叫價910萬元，放盤3個月，終以900萬元沽出，呎價約13,158元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋富安花園15座中層J室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，放盤1年，已補價自由市場叫價525萬元，「象徵式」減5萬元，獲買家以520萬元承接，呎價約10,656元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城K座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤兩個月，當時叫價1,000萬元，減幅4%，終以960萬元成交，呎價約17,423元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋富寶花園1座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約620萬元，議價後以570萬元易手，呎價約13,225元。

●美聯丘志權稱，馬鞍山雅典居1座低層D室，實用面積約775方呎，套三房間隔，連車位叫價1,200萬元放售，區內換樓客見單位望海景，與原業主議價至1,130萬元成交，較開價低近6%，呎價約14,581元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約57宗買賣，其中雅典居錄2宗，屋苑1座中層D室，實用面積約775方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，其後減價至1,130萬元連車位易手，呎價約14,581元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城5月份暫錄約19宗買賣，較上月同期錄約25宗減少，屋苑50座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，日前議價後以550萬元易手，呎價約19,366元。

●中原杜文俊指，沙田溱岸8號剛錄5月首宗買賣，單位為3座高層7室，實用面積約509方呎，兩房間隔，放盤時開價約1,100萬元，議價後以1,063萬元易手，呎價約20,884元。

●中原歐偉基表示，沙田帝堡城5月錄約4宗買賣，該盤8座低層F室，實用面積約873方呎，套三房間隔，最初開價約1,150萬元，議價後以1,128萬元獲承接，呎價約12,921元，新買家為換樓客。

●中原曾展鵬稱，沙田河畔花園5月暫錄約4宗買賣，最新錄C座中層5室，實用面積約269方呎，兩房間隔，放盤時叫價約458萬元，日前議價後以452.5萬元易手，呎價約16822元，新買家為外區客，已睇樓一段時間，怕遲買更難入市，即購入單位自用。

●中原張曼筠透露，粉嶺上水區5月至今暫錄約30多宗二手買賣，粉嶺牽晴間5座高層E室，實用面積約393方呎，三房間隔，開價約610萬元，議價後以580萬元獲承接，呎價約14,758元，新買家為用家。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水中心6座中層A室，實用面積約623方呎，三房間隔，望內園景，日前以1.62萬元獲家庭客承租，呎租約26元，業主於2001年以約245萬元聯名購入，及後在2007年進行內部轉讓。

●中原王勤學透露，元朗區本月累錄約75宗二手買賣，新元朗中心剛錄得本月首宗成交，單位為3座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價730萬元，減價12萬元，以718萬元沽出，呎價約15,408元，新買家為上車客。

●美聯林曉指，元朗朗怡居5座低層F室，實用面積約531方呎，斥資695萬元購入兩房戶，呎價約13,089元，新買家居住同區，之前租住單位，有感「租樓幫人供樓」，睇樓一星期便決定入市。

●祥益黃文樂表示，屯門珀御中層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，見單位附發展商裝修，加上原業主叫價由760萬元，累減25萬元，遂便決定以735萬元購入自用，呎價約14,671元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑F座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，屋苑分支家庭客，由於原居所空間有限，考慮同屋苑居住可互相照應，加上預繳租金，有300元的減價空間，租客遂便預繳半年租金，以月租9,300元租入，呎租約23.2元。

●祥益龍超君指，屯門居屋兆康苑I座中層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，業主增加議幅，減租200元，區內租客遂便決定以月租1.08萬元承租，呎租約25.2元。

●中原曾日昇稱，葵涌偉賢樓低層單位，實用面積約377方呎，兩房間隔，叫價405萬元，放盤約兩個月，新近以383萬元沽出，呎價約10,159元，新買家為上車客。

●中原凌活忠表示，荃灣海之戀．愛炫美5B座中層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，享海景，叫價1,138萬元，減價13萬元，以1,125萬元沽出，呎價約21,067元，新買家為用家，未成功中籤購入新盤單位，隨即回流二手市場。

●中原趙志賢表示，青衣灝景灣8座高層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享園景，叫價880萬元，放盤約兩個月，減價20萬元，即獲買家以860萬元承接，呎價約17,234元，新買家為上車客，睇樓一個月，議價後迅速入市自用。

●中原溫詩雁透露，馬灣珀麗灣5月錄8宗買賣，較上月同期21宗明顯減慢，屋苑2座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，叫價738萬元，放盤約一年，近日獲用家洽購並放下訂金，原業主考慮兩星期，減價20萬元，以718萬元沽出，呎價約13,522元。

●中原黃俊傑稱，青衣盈翠半島本月累錄6宗買賣，其中6座高層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，今年1月放盤價為1,260萬元，兩星期前降價至1,220萬元，終以1,200萬元沽出，呎價約17,751元，新買家為同屋苑租客。

●中原任展雄表示，房協青衣綠悠雅苑1座高層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價740萬元，減價37.2萬元，以702.8萬元沽出，呎價約12,778元，較銀行估價低約2%，新買家為白居二上車客。

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