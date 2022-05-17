美股全線向上　沃爾瑪逆市跌8%

5月份美銀美林最新基金經理調查發現，大戶現金比例升至6.1%，為2001年9月以來最高，聲稱減持股票配置的受訪者比率比增持者多13個百分點，為2020年5月之後最淡，看淡科技股的程度更是2006年8月之後最高。該行直言調查結果「極熊」，基金主要擔心美國聯儲局放「鷹」，並迎來全球經濟衰退及滯脹風險。

不過，零售數據上月美國消費勢頭良好，道指周二(17日)早段曾升450點，至32,673點；標指升62點，至4,070點；以科技股為主的納指升266點，至11,929點。

美國4月零售銷售按月增長0.9%，符預期，3月的升幅由原來的0.5%大幅上修至1.4%；4月扣除汽車後零售銷售按月升0.6%，則高過預期，3月的升幅同樣大幅上修一個百分點至2.1%。同月工業生產則按月升1.1%，高過預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,612點，升37點，高水9點。

市場關注通脹對零售商盈利的影響，家品零售商家得寶截至本月1日止財政季度的淨收入按年增長3.75%至389.08億美元；純利按年增長2.07%至42.31億元；每股盈利4.09美元，與收入均勝預期。

外界本憂慮在通脹高企和聯儲局加息預期下，部分民眾將擱置布置家居及購買房屋，且疫情初期民眾已踴躍翻新家居，惟家得寶業績意外向好，並上調截至明年1月底止全年財務指引，可比銷售額料增長3%，此前為「輕微正增幅」，勝分析師預期。該股曾升4.19%。

不過，另一道指藍籌股、零售巨擘沃爾瑪截至4月底止財季按年少賺24.76%至20.54億美元，經調整每股盈利1.3美元，遜預期，因收入按年增長2.35%至1,415.69億美元之際，成本漲幅更大。行政總裁表示，盈利表現「出乎意料並反映不尋常環境」，並注意到顧客因應通脹正改變購買習慣，如半加侖牛奶銷售增加，未來將調整和平衡顧客需要和盈利增長。

財務總監表示，燃料價格和勞工成本上升等因素為公司帶來壓力，部分貨品來貨延遲，燒烤架、植物和泳池化學品等商品因「美國天氣異常清涼」而無法銷售。期內員工染疫後復工速度比預期快，使公司人手過多，但已解決這問題。

沃爾瑪上調本財年不計匯率變動的淨收入增長指引一個百分點至4%，但把每股盈利預測由「中單位數增長」改為跌約1%，拖累股價跌8.52%。