一手樓氣氛熾熱　紅磡大型新盤最快6月應市

市區大型重建發展項目矚目登場，發展商預告該盤1期將提供約千伙，最快6月推出市場。同時，九龍區兩個新盤均落實將於周六(21日)銷售，共85伙。

●紅磡大型重建發展項目命名為「必嘉坊」

林指出，項目住宅第一期包括3幢住宅大樓，提供約1,000伙，最快6月推出市場，預計關鍵日期為2024年首季，主打一房及二房單位。項目命名來自該處其中一條主要街道，為紀念九廣鐵路英籍首席工程師羅拔必嘉(Robert Baker)。

●薄扶林碧麗軒連裝修複式示範單位曝光

華懋集團發展的薄扶林碧麗軒，或短期內再推單位招標。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，即日起安排客戶預約參觀示範單位，早前已公布銷售安排，招標出售4個複式單位，定價參考南區豪宅，不擔心市場競爭及恢復通關時間，旗下清水灣玥廬及西半山大學閣早前亦不乏承接，會視乎反應部署加推安排。

項目開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀。包括其中單位01連裝修複式戶，為項目最大同類戶型，實用面積2,646方呎，四房連四套房設計，位於地下及1樓，客飯廳長逾11米，連接面積約361方呎私人花園，睡房區位於1樓，主人套房與客廳均享海景。另外，05無改動複式戶，實用面積1,818方呎，連370方呎平台及145方呎私人花園，三房一套設計。

●馬頭角瓏碧周六首輪賣70伙

即將發售的單位實用面積由213至414方呎，扣除最高約13%折扣優惠及開放式戶特設的2萬元優惠後，折實售價介乎499.8萬元至1,092.2萬元，折實呎價約21,887元至27,198元。

●旺角利奧坊‧壹隅周六發售15伙

恒基地產發展的旺角利奧坊‧壹隅，周二(17日)上載銷售安排，將於周六(21日)發售15伙位於第2座的單位。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，即將發售的單位包括2個一房連儲物室單位及13個一房單位，實用面積由255方呎至320方呎。

售價方面，按最高6%折扣優惠計，該批單位折實售價介乎約550.5萬元至約737.5萬元，折實呎價約21,588元至約23,048元 。屆時將以先到先得形式發售。項目最新以624.15萬元沽出一房單位，為2座16樓J室，實用面積264方呎，成交呎價約23,642元。據悉，該盤由月初開售至今，累售90伙，佔全盤614伙的約15%，套現近6億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN呎價約25,648元

恒基地產旗下鰂魚涌THE HOLBORN，最新沽出11樓B9室，為實用面積221方呎的開放式單位，以566.82萬元成交，呎價約25,648元。

●錦上路站柏瓏II4日暫收3,380張票

●何文田瀚名三房招標3,628萬沽

●屯門恆大·珺瓏灣連錄12宗終止交易個案

上述成交日期介乎2019年10月至2021年1月，當中項目的2座6樓G室，為實用面積224方呎的開放式單位，原本於2019年10月以398.2萬元沽出，當時呎價約17,777元，惟交易已於周一(16日)終止。

●日出康城SEA TO SKY錄終止交易

長實地產投資董事郭子威表示，上述單位買家已被沒收訂金，將會即時以先到先得方式再發售。對於單位再次被取消交易，他亦不清楚及不理解為何該買家不按時間完成交易手續。