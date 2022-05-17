東方日報B1：中日齊掟　美債爆拋售潮

加息陰霾觸發下，美國國債跌勢加劇，並引來拋售潮。美國財政部數據顯示，美債3大海外持有國中，日本和內地分別於今年3月減持美債739億美元和152億美元，其中內地更已連續4個月減持，持倉餘額創下2010年6月後的新低！分析認為，各國大舉拋售美債或只是展開一系列拋售的前奏，不排除未來繼續減持。

回顧今年3月，10年期美國國債孳息率由1.828厘漲至2.339厘。3月底，日本的美債餘額減少至1.2324萬億美元，為美債主要海外持有人中減持幅度最大，即使仍為美國最大「債主」，持倉餘額已創逾兩年低位。第二大「債主」內地的美債餘額則跌至1.0396萬億美元。而第三大的英國增持美債97億美元，至6,349億美元。

事實上，海外投資者3月淨減持973億美元美債，持倉降至7.6136萬億美元，為6個月以來最低，其中來自中央銀行和主權財富基金的沽壓達到324億美元，為2020年11月後最多，按月加劇逾一倍。而10年期美國債息周二高見2.932厘。

失守104 人幣一周高星展銀行（香港）財資市場部環球市場策略師李若凡相信，中日此輪拋售美債主要由於近期美債價格急跌，日圓匯價大貶亦導致日資逃離美國資產。惟中長期來看，兩國一直都希望減持美債以進一步分散外匯儲備的配置，會否繼續減持需視乎美債價格。

不過，全球「去美元化」並非一朝一夕之事，基於美元仍為全球主要支付貨幣，各國在「去美元化」的同時又不得不使用美元。李氏指出，內地全面拋售美債機會不大，除了因外匯儲備仍依賴美元外，美元在國際貿易和支付比例的地位，以及其避險屬性，均令美元主導地位暫難以取代。

隨着美匯指數失守104點關，一度跌0.92%，人民幣匯價周二回勇，在岸人民幣收市反彈495點子，報6.7472兌每美元，創近一周高；反映國際市場的離岸價則高見6.7259，按日抽升最多716點子。反映官方意願的中間價則報6.7854，較上日升17點子。國家外管局副局長王春英為人民幣「護航」，指近期人民幣出現一點貶值，但與全球主要貨幣相比仍較為穩健。

李若凡表示，昨人民幣盤中反彈主因美元回落以及內地疫情趨穩，惟美元回調未必持續，加上中美貨幣政策分歧持續，料短期於6.64至6.85波動，今年底見6.8水平。

事實上，內地經濟仍未脫離疫情陰霾，美國中國商會會長哈特（Michael Hart）指出，在嚴格的防疫限制措施下，企業無法派員赴華考察或協商交易，逾一半會員企業表示正削減或延遲在內地的投資計劃，預計未來3至5年內美企對華投資或會下降，「很擔心過去兩年的防控措施還要持續幾年。」

不過，一如美企仍未見撤出中國市場的迹象，華爾街大行更不願見中美脫鈎。摩根大通亞太區行政總裁稱，未來20年將繼續專注於內地拓展業務，並將持續在內地招聘。雖然通脹和地緣政治顧慮使部分客戶變得更加謹慎，惟「沒有人質疑」亞太區和內地的長期前景。

另外，中國人民銀行下周一赴港招標發行兩期共250億元人民幣央票，指此舉可豐富香港的信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。