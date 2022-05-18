納指漲321點　紐油跌1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.3；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.7354；美元兌日圓處129.45；歐元報1.0548，英鎊報1.2488。金價處1,813.45美元。布油報112.8美元，紐油處110.93美元。比特幣升2%至3.04萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●聯儲局主席鮑威爾稱，從事後來看，聯儲局也許應當提前加息；並坦言，目前美國通脹太高，需降低通脹水平；又重申聯儲局正迅速地加息，在必要時毫不猶豫地加息至「中性利率」之上。

●港股ADR指數好淡爭持，按比例計算，收報20,635點，升33點或0.16%。

●即月恒生指數夜期收報20,485點，跌90點，低水118點，成交23,555張。

●串流影視平台Netflix最近解僱了150名員工，佔其所有1.1萬員工不足2%，其中大部分裁減的職位都在美國。

●紐約6月期金收漲0.27%，每安士報1,818.9美元。

●紐約6月期油收報每桶112.4美元，跌1.8美元或1.57%。

●【產經評論】美國股債大逃亡 全球經濟懼惶惶

●東方日報B1：中日齊掟 美債爆拋售潮