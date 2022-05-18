陳錦興：吉利汽車中線上望...

由於上海、長三角等封城影響供應鏈，汽車行業的產銷活動近兩個月大受影響，整體行業銷售跌幅近五成。4月，吉利之總銷量為72,153輛，按年減少約28%；今年累計總銷量約39.82萬輛，按年減少8%。然而，四月錄得出口量17,492輛，按年增加1.04倍；而其純電動汽車銷量達10929部，增5.52倍，表電不弱。

雖然產銷面對挑戰，但管理層仍對今年全年表現保持信心，並維持公司2022年產銷目標不變。此外，公司指上海及周邊城市的大多數代工產商和供應商已逐步恢復生產，料5月份吉利廠房開工率可達60%，往後有能力追回4月的產銷失地。

吉利新能源車的表現是亮點，「極氪」在4月份收到了大約1萬輛的新訂單，全年銷量可達7萬部的目標。內地汽車產業在穩增長的基調下，可發揮重要作用，因此政策扶持力度大，汽車下鄉政策或新能車的補貼是可以預期。吉利五窮月以來已轉強，短線追落後的動力足，建議於12.6港元吸納，中短線阻力位為15元，向下跌穿11.3元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)