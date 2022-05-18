陳樂怡：恒指反彈　未宜興奮

大市消息面好轉，上海分階段復工復市，內地亦宣布下調房貸利率，穩定市場預期。另外，國務院副總理劉鶴出席有關數碼經濟專題的政協會議，留意後續會否釋出放寬行業監管信號。

內房首套房貸利率下調，發出明確穩預期信號，惟實際執行仍然根據因城施策的準則，而且主要針對新增貸款，現有貸款未受影響。

事實上，年初至今銀行房貸利率已見下降趨勢，然而今年首4個月房地產銷售面積及金額疲弱，行業下行趨勢反映需要強力政策跟進。在疫情防控措施維持下，短期需求受到壓抑，預計房企銷售下半年才會逐步改善。

公司旗下江西九江及河南新鄉項目自去年陸續投產，預計隨產能提升，規模效應有助增強盈利能力。公司早前發盈喜，料今年首季純利增長不少於70%。目前預測市盈率僅4.1倍，低於10年平均水平，向上阻力位為7.7元，跌穿6.1元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者

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