恒指倒跌近200點　京東系季績後受壓　車股有支持

港股走勢反覆，恒生指數高開71點後，轉勢曾倒跌192點或0.9%，暫低見20,409點，最新仍跌179點或0.8%，報20,423點；國企指數亦跌92點或1.3%，報6,984點；恒生科技指數則跌88點或2%，報4,184點。主板成交暫逾214億港元。

新經濟股跌勢擴大，其中京東系績後受壓，京東下挫4%，京東物流倒跌3%。阿里巴巴跌2.4%，騰訊倒跌1.6%，美團跌2.7%，小米跌2%，快手倒跌3.3%。

藍籌股個別發展，滙豐控股跌0.3%，港交所倒跌0.4%，建設銀行跌0.7%；而友邦保險升幅縮至0.3%，中移升0.3%。

東方航空跌0.3%，據報東航空難或涉人為蓄意撞毀。

傳汽車下鄉政策6月出台，車股普遍做好，比亞迪、長汽及廣汽升1%至2%，吉利升0.8%。

【09:21】恒指穩守20500點水平 騰訊及港交所齊升1%

美股隔晚向好，港股續升，恒生指數高開71點或0.35%，報20,574點；國企指數低開4點或0.06%，報7,072點；恒生科技指數低開7點或0.17%，報4,265點。主板成交暫逾28.4億港元。

大型科網股個別發展，今日公布季績的騰訊升1%至375.2元，美團升0.1%，快手升0.2%；阿里巴巴暫無升跌，小米跌2%。京東集團跌0.7%，公司首季轉蝕逾29億元人民幣；京東物流升0.1%，集團首季蝕13.85億人幣。

重磅股中，友邦保險漲3.4%，重上80元水平，單隻貢獻大市59點；港交所升1.1%企344元；滙豐控股無起跌，中移跌0.1%，建設銀行跌0.5%。