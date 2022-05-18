顔面何在？摩通CEO戴蒙4億酬勞遭股東群起反對

大行高管的離地薪酬往往惹人爭議。摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)的一筆5,260萬美元(約4.1億港元)特別股票選擇權獎勵薪酬案，在周二(17日)年度股東大會上，遭大多數股東投反對票。這筆酬勞是去年摩通董事會希望戴蒙能再留任至少5年所提出的條件。

此一薪酬方案提交股東投票複決。據初步計票結果，僅31%股東同意。摩通2009年開始實施股東投票同意高層薪酬方案的制度，是首次薪酬案未獲多數股東同意，且支持率低。

摩通董事會解釋，給予戴蒙這筆獎勵，是為了回饋他自2005年領導公司營運以來的表現，做法罕見，也是十多年來第一次給他提供這類獎勵。

不過，2家知名的股東諮詢公司Glass, Lewis & Co和Institutional Shareholder Services會前建議股東投反對票，批評戴蒙欠缺表現，卻領取極為豐厚的股票選擇權奬勵。

外媒又指，周二摩通股東反對薪酬案，不僅代表股東不贊同首長的高額酬勞，也對公司的表現不滿。事實上，摩通今年以來股價已累挫約23%。

摩通過去12年的股東大會，有8次股東同意高管薪酬案的比率在90%以上。周二投票前，最低贊同率是2015年的61%。

更令戴蒙尷尬的是，高盛的高階主管2021年薪酬案，股東投票同意，贊成率近82%。該方案包括向行政總裁所羅門(David Solomon)和他的幾位副手，發放每人一次性的5,000萬美元(約3.9億港元)紅利。