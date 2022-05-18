中國經濟：70大中城市新盤售價按年升幅回落

國家統計局公布，4月份70個大中城市商品住宅銷售價格按年升幅回落或降幅擴大。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有39個和56個，比3月分別增加10個和9個。

其中，北京、廣州新建商品住宅價格按月分別升0.7%及0.1%，按年分別升5.8%及2%。上海按月持平，按年升3.8%；深圳按月轉跌0.1%，按年升3.9%。

4月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.9%和2.4%，漲幅比3月均回落0.4個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1%，漲幅比3月回落0.6個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1%，降幅比3月擴大0.8個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.5%和2.5%，降幅比3月分別擴大0.9和0.6個百分點。

而4月一線城市商品住宅銷售價格按月略漲，二三線城市按月下降。4月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有47個和50個，比3月分別增加9個和5個。4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比3月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅與3月相同。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由3月持平轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比3月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.6%，降幅比3月擴大0.4個百分點；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與3月相同。