ETF焦點：投資中國債券ETF助分散風險

中國債券ETF在香港以至亞洲區內市場愈趨普及，以下將一連兩期解構中國債券市場結構、它們與ETF的關係，以及中國債券ETF的增長動力，希望有助投資者更深入了解中國債市和相關投資機會。

三大中國債券類型

中國於2019年第二季成為全球第二大債券市場，截至2021年底，中國在岸債券餘額逾130萬億元人民幣（下同），2012年至2021年複合年均增長率達到19.6%。以下簡述在岸債市的三大債券類型：地方政府債、國債及政策性銀行債。

地方政府債是中國在岸債市中規模最大的債券類型，自2014年起獲中國政府允許發行。隨着地方政府透過債券融資加大基建投資、穩定經濟，預計地方債券發行量將持續增長。

佔比第二大的中國國債由財政部發行，所得資金普遍投放於大型基礎建設項目，亦可作特殊用途。由於中國國債與其他主要債券市場的相關性較低，而且有主權信用評級以及中國穩健的財政狀況支持，因此獲廣泛認可為分散投資組合風險的理想工具。

排行第三的政策性銀行債同時是境內交投最活躍的債券種類，其2021年總成交額達到83萬億元，是中國國債的兩倍多，由三家中國政策性銀行發行，即國家開發銀行、中國農業發展銀行，及中國進出口銀行，普遍用作支持基建發展。由於有中央財政擔保，政策性銀行債在償付風險方面與國債看齊，流動性則較國債優勝。

除了以上三大種類外，「信用」債（包括公司債、企業債、金融債、資產抵押債券等）亦是中國債券市場的重要支柱。

儘管近月長期中國國債與美國國債之間的收益率差異大幅縮窄，但短期中國國債仍具吸引力，例如在5月12日，3個月和6個月的中國國債收益率分別為1.85%和1.93%，同年期的美國國債收益率則為0.94%和1.44%。

中國債券的風險調整後回報，亦較主要已發展經濟體吸引。在比較美元綜合指數系列的不同債券市場指數的回報與波幅比率後，結果顯示中國綜合指數的回報與波幅比率為主要債券市場中最高。此外，2021年中國境內公司債券的整體違約率仍維持在0.76%的低水平，較2020年的0.84%稍為下降。最後，中國債券與其他資產類別的相關性低，亦使其成為分散風險的理想工具。

中國債券ETF為個人投資者提供進入渠道

現時國際投資者買賣中國境內債券的投資渠道主要有三個，包括「債券通」、直接投資中國銀行間債券市場，以及合格境外機構投資者計劃（QFII）。然而，這些渠道只適用於離岸機構投資者。相反，投資於中國境內債券的ETF則沒有准入限制，故成為離岸個人投資者進入中國債市的重要渠道之一。

香港ETF市場擁有多元化的中國債券產品組合，涵蓋上述的中國國債、政策性銀行債等不同定息產品種類及年期。截至2022年4月，相關ETF資產管理規模總計達121億港元。此外，ETF的入場門檻較低，部分在香港上市的中國債券ETF最低投資金額低於2,000港元，為個人投資者提供更多便捷的分散投資工具。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)