高瓴首季增持京東再買滴滴 同橋水策略完全相反！

高瓴的舉動與全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)早前披露的投資方向截然不同。橋水首季增持拼多多、蔚來、理想及小鵬，但減持京東與滴滴出行。

高瓴旗下投資於海外二級市場的基金管理公司HHLR Advisors在美國證交會(SEC)網站公布的文件顯示，理想汽車的倉位被腰斬，小鵬汽車、蔚來汽車則被清倉。

高瓴所持理想汽車股票，由去年第4季的500.73萬股大降逾50%，至第1季末的249.66萬股。按市值計的持倉比重於第1季末僅剩1.35%。

在中國科網企業中，高瓴大手筆增持京東。高瓴首季末持有843.45萬股京東，較去年第4季大增約76%。

另外，高瓴在首季把拼多多清倉，但再度購入滴滴出行3,683.43萬股，持倉比重1.92%。高瓴曾在去年第3季把這家內地召車平台清倉。