【高盛推介】京東業績後受壓　騰訊創1周高後回吐

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周二(17日)升約7.4%並在收市後公布今年首季業績，期內收入達2,397億元人民幣，按年升18%。期內盈轉虧近30億元人民幣。及後有券商指業績大致符合預期，並指京東毛利率表現估計會更有韌性，及「618」推廣亦料可推動增長復甦。該行維持京東「買入」評級，目標價324港元。京東周三(18日)早段受壓，現報206.8元，跌約3.7%。

將於周三收市後公布今年首季業績的騰訊控股，周二升約5.3%，周三早段則高開見375.2元後隨即倒跌，現報358.6元，跌約2.7%。市場料騰訊今年首季，非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利，介乎223.79億至282億元人民幣，按年跌14.8%至32.4%。

觀察個股輪證資金流向，本周一(16日)及本周二共錄得約100萬元資金流入京東淡倉。

騰訊方面，周二見淡倉獲資金趁高轉向流入，有約1,200萬元。周二流入牛證的資金較集中在345元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，周二北水轉向買入騰訊，錄得約7.3億元資金淨買入。

京東購15024，行使價289.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨。

京東購15583，行使價249.08元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。

京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.4倍，行使價160至200元間產品中，槓桿最高。

京東熊51282，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率3.6倍，近45元收回距離遠熊。

騰訊購29019，行使價460元，2022年8月22日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、進取、輕微價外。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

騰訊牛51281，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，高槓桿近牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿5倍，貼價。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。

騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，高槓桿近熊。

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