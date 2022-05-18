張智威：港股走勢一浪低於一浪 車股建議揀呢隻...
2022年05月18日 11:16
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隔晚美股做好，升幅超過400點，然而港股未能承接，恒指今(18日)高開不足100點。信誠證券聯席董事張智威稱，不看好後市，首先是恒指連日來已累積逾千點的升幅，走勢暫時「一浪低過一浪」，仍未有突破。
他認為，美國聯儲主席鮑威爾歇力制止通漲，縮表勢在必行，美股現時未見真實反映，但相信在第3季及第4季會陸續浮現，建議美股現時宜炒波幅，但預計美股會反覆向下尋底。至於港股則會繼續浮浮沉沉，料在19,000至22,000點區間橫行。
股王騰訊(00700)收市後公布季績，綜合各大券商預測，普遍預期經調整純利按年跌約20%。張認為，大家不要對騰訊業績有太大憧憬，且其在3月時曾跌穿300元，到現時還未重上400元以上，騰訊在此時間一直橫行，相信短期內不會大升，建議宜在330至390元炒波幅區間，不宜長揸。
內媒引述消息指，汽車下鄉政策有望於6月初出台，鼓勵車型為15萬元人民幣以內的汽車，每輛車補貼範圍或在3,000至5,000元人民幣。張智威表示，尤其憧憬理想汽車(02015)，因其毛利率最高，且是最快轉虧為盈的公司，股價最近亦在低位迅速反彈，有望重返高位105元，建議有興趣的投資者可在跌穿90元時吼位買，於75元止蝕。