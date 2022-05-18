張智威：港股走勢一浪低於一浪 車股建議揀呢隻...

隔晚美股做好，升幅超過400點，然而港股未能承接，恒指今(18日)高開不足100點。信誠證券聯席董事張智威稱，不看好後市，首先是恒指連日來已累積逾千點的升幅，走勢暫時「一浪低過一浪」，仍未有突破。

他認為，美國聯儲主席鮑威爾歇力制止通漲，縮表勢在必行，美股現時未見真實反映，但相信在第3季及第4季會陸續浮現，建議美股現時宜炒波幅，但預計美股會反覆向下尋底。至於港股則會繼續浮浮沉沉，料在19,000至22,000點區間橫行。