安聯投資與Voya Financial建立長期戰略夥伴合作關係

安聯投資宣布與Voya Financial簽訂一項關於建立戰略合作夥伴的合作備忘錄。據此將，安聯投資特定投資團隊與其所屬美國業務（AGI US）主要資產轉予Voya Investment Management（Voya IM），並相應的獲得此規模增加後的資產管理公司達24%的股權。

最終協議文件預計將於未來數周完成，而最終交易須待滿足慣常完成條件後方告完成。

安聯投資指出，國際化投資團隊、精選的客戶服務、銷售人員及相關管理的資產由AGI US轉移至Voya IM，皆是支撐此戰略合作關係的核心支柱，而相關範圍內的投資團隊如收益及增長、基礎股票與私募等團隊管理了約1,200億美元的資產。Voya IM的資產管理規模預計將增加至3,700億美元。安聯投資收益及增長、基礎股票與私募等團隊的加入，將對Voya IM包含了固定收益與另類資產現有能力和投資平台帶來互補，而在交接完成後，相關美國投資平台與客戶也將持續由原有團隊管理並提供建議。

計劃中將建立一個全球性的長期戰略銷售合作夥伴關係，也就是安聯投資將在美國以外地區銷售Voya IM的投資策略，為其全球客戶提供更廣泛且具互補性的投資策略。