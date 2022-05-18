【高盛推介】内地表示支持平台經濟 資金留意科網板塊
2022年05月18日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國國務院副總理劉鶴在「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會會議中，表示支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，及鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目。市場認為對進一步緩和市場對中概股監管的不安情緒有正面影響。
美團周二(17日)重上170港元水平，周三(18日)早段高開約0.2%後倒跌，最低見167元。現報170.4元，跌約1.9%。有券商料美團今年首季總收入達452億元人民幣，按年升22%；期內非國際財務報告準則淨虧損44億元人民幣。該行維持對美團「增持」評級，目標價240元。
阿里巴巴周二重上90元水平，周三早段受壓。現報88.45元，跌約2.3%。阿里將於下周四(26日)公布2022財年第四財季業績，市場料非公認會計準則淨利潤料介乎142.19億至211.18億元人民幣，按年下跌19.4%至45.8%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日皆錄得資金流入美團淡倉，合共約2,650萬元，並見周二流入熊證的資金較集中在190元收回區域的遠熊。
阿里方面，周二流入牛證的資金除了集中在80元以上收回價的產品外，60元收回區域的遠牛亦見獲資金流入。
觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入美團，錄得約13.5億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價200元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的美團購(27726)。熱門選擇可留意年期約4個月的美團購(15108)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市美團牛(53237)，與現價有約10元收回距離。
美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿4.7倍，行使價200元以下、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.5倍，熱門。
美團牛53237，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比11.9倍，新上市貼牛。
投資者如看淡美團，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團沽(12967)。貼價選擇可留意年期約3個月的美團沽(13985)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66042)，與現價有約20元收回距離。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.6倍，高槓桿。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.8倍，熱門。
阿里購16422，行使價89.9元，2022年9月15日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
阿里牛52577，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。
阿里熊51942，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，高槓桿近熊。
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