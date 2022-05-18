全球公司破產潮再現！明年港企清盤數目料增一成

隨着全球主要經濟體進入加息周期，信貸條件收緊將會成會企業的一大挑戰。安聯貿易最新報告指出，雖然現金儲備將會防止企業破產數量在短期內迅速激增，但全球企業破產數量勢將在2022年和2023年反彈，增幅分別為10%和14%，接近疫情前水平。

值得注意的是，香港於去年企業清盤數目達299宗，按年大增27.78%；安聯貿易預計今年該數字會維持不變，惟到明年將會增長10.36%至330宗。

烏克蘭戰爭和中國新一輪的封鎖措施也導致企業風險加劇，安聯貿易行政總裁Clarisse Kopff直言：「全球企業破產現象已經開始正常化。」有三分之一的國家的企業破產數量將在2022年恢復至疫情前水平。

報告指出，得益於薪資保障計劃和利潤恢復，雖然美國企業現金儲備強勁，2022年和2023年企業破產數量預計增幅分別為8%和23%，惟距離疫情前水平尚有一段距離。至於中國內地方面，今、明年破產企業數量預計增幅分別為1%和11%。

由於區内及國際環境持續惡化，亞太區其他經濟體的企業破產數量今年將會從低位回升。新加坡及印度尤其突出，前者將按年上升15%，至275宗企業破產的較高水平；而後者則料上升49%至1,150宗，主因是法庭長時間關閉後重開加快案件處理。

安聯貿易亞太區高級經濟師黃黎洋表示，儘管2021年破產企業總數有所下降，但營業額超過10億歐元的中國破產企業數量依然保持穩定。目前，為應對新一輪的新冠疫情，中國一些人口最多和經濟最發達的地區實施了完全或部分封鎖，這將會對一些企業構成嚴峻挑戰，從而迫使政府推出進一步的政策支援措施，以控制企業破產數量及降低社會影響。

這些策將包括央行提高資金流動性水平和降低融資成本等，以及政府針對企業的減稅降費措施等。然而，在全球需求疲軟的背景下，出口導向型企業將會受到更大的負面影響，從而導致企業破產趨勢於今年下半年逆轉。