巴菲特教你對抗波動市：個市跌緊就唔好成日睇住！

美股周二(17日)反彈，收升431點，但無可否認的是市場已處於長期拋售之中，究竟投資者在波動市中應該如何部署？不妨參考「股神」巴菲特等一些知名理財大師都支持一個簡單的投資策略，就是「不要密切關注市場」！正如巴菲特於2016年市場劇烈波動時曾作出如此建議。

他提到，隨着時間推移，買入優質企業的投資者將在10、20和30年後看到成果，如果他們在股市下滑期間試圖買賣股票，不會得到很好的結果。他指，這些錢是要長期投資優質企業，是人們應該在股市做的事。

事實上，包括股神在內等許多專家也建議買入指數型基金，例如，標準普爾指數型基金就有蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜等知名美國公司。

已故傳奇投資者、有「基金之神」之稱的領航基金(Vanguard Group)創辦人博格爾(Jack Bogle)都跟「股神」有類似的見解。他解釋，買股票並長期持有是最好的投資方式，若投資者試圖出售股票以避免損失，跟着又再重新投資，「情緒將會完全打敗你。」

他表示，「堅持到底，不要讓市場的這些變化，即使是大變動(例如金融危機)...改變你的想法，永遠、永遠、永遠不要進出市場。始終保持在一定水平。」

對大多數投資者來說，試圖對市場趨勢作出反應可能會適得其反，最佳做法就是等待。