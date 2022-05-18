【一文睇清】大行指京東首季收入符預期　普遍叫買

●美銀證券看法最淡 目標價降至298元

美銀證券稱，將京東2022年收入按年增長預測下調至3%，但預計穩定的經營利潤率將反映效率措施，該行對京東2023至2024年每股盈利預測輕微調整，將目標價由304元下調至298元，重申「買入」評級。

●瑞信料京東第2季收入預測下調至升2.4%

瑞信引述京東管理層預期，疫情對公司第2季的影響按年來得更嚴重，因衝擊到一線城市，令消費者信心減弱，對物流及供應鏈的影響更大。公司期內優化成本，縮減低回報項目，於3月份加大成本削減力度。

該行又對京東第2季及全年收入預測各下調至升2.4%及升10%，經調整經營利潤率下調7%，另對其2021至2023財年每股盈利預測下調8%，目標價則由398元降至359元，但維持「跑贏大市」評級。

●滙豐環研料「618」推廣可推動京東增長復甦

滙豐環球研究發表報告指出，京東今年首季盈利勝預期超過70%。由於長期的疫情影響、物流中斷和較預期疲弱的消費者情緒，該行認為，相關影響或會較原來預期的更拖累京東收入，但整體影響料可因其產品組合及物流能力而得到緩衝。

滙豐研究提到，因成本管理，京東毛利率表現料會更有韌性，即將到來的「618」推廣亦料可推動增長復甦，指公司在「618」營運表現將決定其短期前景；維持其「買入」評級，但將目標價由332元降至324元。

●富瑞料京東第2季總收入按年增長低單位數

富瑞認為，在技術優勢的支持下，京東藉強大的供應鏈能力可令其有別於同行。不過，因疫情爆發及消費者情緒等因素，目前估計京東第2季總收入將按年增長低單位數。對於新業務，預期京東將專注於效率，並在支出方面較審慎，估計有關虧損將繼續逐年縮小；將京東目標價由466元下調至448元，京東美股目標價亦由120美元降至115美元，均維持「買入」評級。