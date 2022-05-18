一田冀下半年百貨生意趨平穩　全年營業額料增至少3%

她指出，隨疫情有所緩和，加上消費券帶動，單計4月，超市及百貨營業額均有雙位數字的增長，形容市民整體消費模式逐步恢復正常。不過，她續指，消費券僅短期推動生意，消費券發放兩周後，帶動力便明顯轉弱。

黃表示，環球供應鏈緊張，運費相比年初已飆高數倍，加上各地區生產受限，貨品出口價格亦有上升，尤其肉類、海鮮等，坦言毛利面對較大壓力，公司雖在少數商品上加價，但毛利率仍然低於去年水平。儘管近期日圓匯價下跌，但舖租、員工薪金等成本均以港元計算，日圓下跌對抵銷成本上漲作用有限，公司希望透過薄利多銷和控制成本，盡量控制加價幅度。

半年一度的「一田購物優惠日」將於下周三(25日)開鑼，黃思麗指，冀優惠活動可帶動一田5月份營業額按年上升8至10%。