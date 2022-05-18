財庫局：港股通人民幣計價籌備工作已展開

容許港股通的股票以人民幣計價的可行性研究工作已完成，財經事務及庫務局局長許正宇表示，由香港證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已展開有關項目的籌備工作，亦與內地監管當局和相關機構進行協商。在推行時，港府將會提供相關配套，以提高人民幣計價股票的流通量，有關法例修改的準備工作亦已展開。另外，現正進行交易所買賣基金(ETF)互聯互通相關的業務和技術準備，爭取早日開通交易。

他提到，加強內地與香港金融市場的融合和互動一直是特區政府的政策目標。為進一步擴大兩地金融市場的互聯互通，未來將繼續以循序漸進模式為互聯互通計劃擴容，與內地商討進一步擴大合資格股票的範圍。

另外，他指出，特區政府和監管機構亦一直有留意大型招股活動和多項公開招股活動同時進行期間凍結大量預付資金的情況，以及對銀行體系有機會構成的流動性壓力。金管局設立的「港元流動資金安排」，當中包括「交收資金安排」及「備用流動資金安排」，能為突然面對資金緊絀情況的銀行提供流動資金支援。金管局有能力及經驗確保香港貨幣市場保持有效運作和流動性充足。

他續指，港交所已宣布會落實推出電子化首次公開招股結算平台「FINI」，將結算週期由T+5縮短至T+2。負責處理新股認購的結算參與者亦可選擇採用壓縮預先付款模式，只須存入有關新股最高可獲配發股份的總金額，相信將進一步紓緩招股活動對資金流動性的壓力。