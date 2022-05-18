標普：受累內房　內地去年境外違約金額激增4倍

國際評級機構標普表示，受累前所未有的房地產開發商違約，去年境外違約金額為2020年的4.2倍，違約率激增至3.3%。而今年債券到期規模高達1,030億美元，超出2020年的870億美元和2021年的960億美元，意味內地企業持續面臨違約壓力。不過，去年至今的大部分違約集中房地產行業，違約風險尚未傳導至其他板塊。

大中華區企業信用研究首席分析師張積豪表示，近兩年內地企業債券違約數量激增，其中境外國企債券違約主要以科技、媒體和電信(TMT)及消費品行業為主；受政治和歷史因素影響，境外私企違約債券則以房地產行業為主。至於境內國企和境內私企違約債券則以大宗商品為主。

隨着違約增加，他指，大多數境外違約通過回購要約、置換要約和債轉股進行庭外處置。境外違約處置時長為5至18個月，庭外處置最快而清算最久。庭內處置的平均回收率為24%，庭外處置為45%。由於資產規模更大，或可用資源更多，國企的回收率通常遠高於私企。

就境內市場而言，中國企業信用研究分析師李暢指出，2018年私營企業違約債券規模急增5倍；2018至2020年國有企業違約債券規模增長4倍。去年每家違約發行人平均有70億元人民幣未清償境內債券，是2017年時的2.3倍、2015年時的7倍，今年相關規模又翻了一番。

他續稱，違約企業的數量急劇增加引發傳染風險，使違約後有序處置的需求上升。大多數境內違約通過現金、股權和債券置換進行庭內處置。境內違約處置時長為4至20個月，而未處置案例可能拖延2至3年。