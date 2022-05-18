油價漲逾1% 道期跌74點
2022年05月18日 16:22
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●美匯指數報103.62；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.7579；美元兌日圓報129.28；歐元企1.0515，英鎊處1.2408。金價報1,816美元。油價漲逾1%，布油報113.38美元，紐油報114.33美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨跌74點。
●市後關注點
20:30 美國4月建築批核
20:30 美國4月新屋動工
20:30 加拿大4月消費價格指數(CPI)
●恒生指數全日收報20,644點，升41點或0.2%。國企指數收報7,089點，升12點或0.18%；科技指收報4,260點，跌12點或0.29%。主板成交1,127億港元。京東物流挫6.2%。https://bit.ly/3NgyABY
●滬綜指收升19點，有色金屬股領漲3%，石油股升逾2%，煤炭股升1.2%，金融股升0.8%。https://bit.ly/38vXIGm
-瑞銀料內地次季經濟增速降至2%以內。
-國資委促加大優質資產注入上市公司力度。
-標普：受累內房，內地去年境外違約金額激增4倍。
●全球公司破產潮再現！明年港企清盤數目料增一成。
●英國4月通脹按年升9%，破紀錄。
●智庫下調南韓GDP增長預測，通脹料升上4.2%。
●傳沙特阿美擬分拆貿易業務上市，估值2340億。
●高瓴首季增持京東再買滴滴，同橋水策略完全相反！
●巴菲特教你對抗波動市：個市跌緊就唔好成日睇住！
●財庫局：港股通人民幣計價籌備工作已展開。