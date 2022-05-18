佳寧娜：餐飲業恢復需時 將增加在港地產業務
2022年05月18日 17:11
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左起：佳寧娜集團(00126)副主席兼執行董事馬鴻銘、集團首席財務主管兼執行董事陳炳權
第五波疫情終有回落之勢，周四(19日)起本港將會實施第二階段放寬社交距離措施，佳寧娜集團(00126)在灣仔告士打道經營約40年的潮州酒家進行大翻新後於近日重開，集團副主席兼執行董事馬鴻銘坦言，疫情期間餐飲業很難做，現時每枱人數限制還未完全放寬，即使周四起營業時間延長，但是消費者的習慣還未回來，現時市民不太想外出吃飯，母親節期間人流較往年為少，市民仍需要適應期。
不過，馬鴻銘說，該酒家斥逾千萬元進行大翻新之餘，亦重新設計餐單，希望迎合不同客人口味。由於以往比較少做外賣，之後會增加多些適合外賣的菜式，包括小炒、滷水等，惟需時適應和推廣。他表示集團在香港餐飲業不太活躍，仍然看好餐飲業前景，一直在尋找在港開新舖機會。
集團目前於中港經營約10間潮州及順德菜餐館，潮洲菜主打高檔路線，至於專注內地市場的順德菜餐館走大眾路線。馬表示，之前內地疫情嚴峻，在深圳的餐館一度要暫停營業，目前重開後人流逐步回升，但仍未恢復至高峰時期。
房地產業務方面，集團首席財務主管陳炳權表示， 以往內地業務比重較多，但由於內地房地產行業政策經常有變，希望「睇定啲」，平衡中港兩地業務比重，現時香港業務比重由以往兩成，增至約三成，始終香港的房地產政策較穩定。
陳說，在深水埗海壇街重建項目料在7月預售，青山道項目則料明年預售，仍會主打200至390呎的上車盤。目前正留意鴨脷洲、西環、黃大仙等舊區重建項目。