佳寧娜：餐飲業恢復需時　將增加在港地產業務

不過，馬鴻銘說，該酒家斥逾千萬元進行大翻新之餘，亦重新設計餐單，希望迎合不同客人口味。由於以往比較少做外賣，之後會增加多些適合外賣的菜式，包括小炒、滷水等，惟需時適應和推廣。他表示集團在香港餐飲業不太活躍，仍然看好餐飲業前景，一直在尋找在港開新舖機會。

集團目前於中港經營約10間潮州及順德菜餐館，潮洲菜主打高檔路線，至於專注內地市場的順德菜餐館走大眾路線。馬表示，之前內地疫情嚴峻，在深圳的餐館一度要暫停營業，目前重開後人流逐步回升，但仍未恢復至高峰時期。

房地產業務方面，集團首席財務主管陳炳權表示， 以往內地業務比重較多，但由於內地房地產行業政策經常有變，希望「睇定啲」，平衡中港兩地業務比重，現時香港業務比重由以往兩成，增至約三成，始終香港的房地產政策較穩定。

陳說，在深水埗海壇街重建項目料在7月預售，青山道項目則料明年預售，仍會主打200至390呎的上車盤。目前正留意鴨脷洲、西環、黃大仙等舊區重建項目。