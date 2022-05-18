美匯獨強促全球齊打壓　《廣場協議》2.0即將來臨？

外媒報道，美元獨強令一些人不禁聯想，主要國家是否應該干預美元，直到它下跌為止。而上述情況以往亦曾發生過，正是1985年的廣場協議。當時通脹飆升、美國聯儲局積極加息，而美元飆升。換言之，當時的場景與目前情況相似。

今年以來，市場對美元需求旺盛，原因是美國利率上升速度快於其他主要發達經濟體，加上俄烏戰爭令資金湧入美元避風港。美匯在5個月升值6%，令日圓跌至20年來低點，歐元兌美元的匯率亦幾乎回到1比1水平，是2002年以來首次。

現為GSFM(加拿大CI Financial Corp的一個部門)投資顧問的Stephen Miller，廣場協議時仍在澳洲財政部還是菜鳥的時候，他當時可以近距離觀察廣場協議的始末。亦曾經擔任貝萊德駐悉尼的固定收益負責人。正是通過廣場協議，法國、日本、英國、美國及西德同意削弱美元，因為美匯走高於當年正損害全球經濟。

Miller表示：「接下來可能是某種協調式的干預」。又稱 「市場已經在考慮這些情景，包括廣場協議式的舉措。」惟目前沒有人認為干預迫在眉睫。因為美元強勢，令進口商品變得更便宜，在通脹飆升時代很有吸引力。

另德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示，若歐元兌美元匯率由現時1.05跌至0.90以下，可能「開始拉響警報」。而高盛策略師Zach Pandl則指，美元無序上升或改變遊戲規則。