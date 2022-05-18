騰訊首季收入增長「清零」　林嘉麒︰莫心急低撈

過去長期被視為高增長股的騰訊控股（00700）今年首季收入增長近乎「清零」，為上市近18年來最差。儘管步步高創始人、內地著名投資者段永平早前又宣布低撈騰訊，惟元宇證券基金投資總監林嘉麒表示不會跟隨。

林嘉麒指，一隻科技股主要看用戶數量和收入增長，現時騰訊在這兩方面都未能令人滿意，不能再像以往用科技股的另類估值途徑給予較高估值，況且公司主席馬化騰已直言收入與利潤增速放緩「換檔」。此外，海外科技股增長亦放緩，以美國聯儲局維持半厘的高速加息，氣氛勢必欠佳。

林續稱，也許騰訊廣告和企業服務收入會率先復甦，畢竟互聯網廣告份額和企業數碼化有理想前景，但也要留意成本管控，而且次季業績在疫情封控的影響下恐怕更難看，不妨6、7月才考慮收集。

進一步引伸，觀乎重磅股騰訊業績欠佳，他認為，大市反彈力度注定有限，近日回升是平淡倉所致，平完可能再跌過，資金充其量會在舊經濟股炒作，或流入電力、基建和水泥股博經濟反彈，直言「基金要跑贏大市，沽空做淡都可以」，已經不做港股長倉很久。

騰訊收入之所以險些首度按年下瀉，主要是支撐公司近幾年飛速增長的遊戲業務，收入增長「清零」，為2019年首季之後最差，其中本土遊戲市場的收入為330億元，按年倒退1%。海外遊戲市場收入為106億元，按年增長降至僅4%，撇除匯率變動亦只有8%。

不過，遊戲並非騰訊收入放緩的全部，視頻和音樂等的社交網絡收入也增長停滯，其中騰訊視頻付費用戶維持在1.24億戶。更甚者，涵蓋雲服務和支付平台的金融科技及企業服務，收入按年增長上季首度跌穿一成。