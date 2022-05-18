息魔殺到！業主低市價沽　尚悅兩房4年近平手離場

二手交投回落，加上「息魔」即將重臨，樓市再添隱憂，個別業主就貼近購入價出貨。元朗尚悅兩房樓王，放盤一星期，減價至652.8萬元沽出，低市價約2%，較約4年前購入價帳面只賺12.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島3座高層G室，兩房設計，實用面積約455方呎，月租1.95萬元，呎租約42.9元，原業主於2018年7月以865萬元購入上址。

●美聯陳俊傑表示，西灣河逸濤灣春瑤軒低層E室，實用面積約704方呎，套三房間隔，享海景，獲外區換樓客垂青，原業主叫價約1,730萬元，議價後以1,680萬元成交，呎價約23,864元。

●香港置業朱永健稱，鰂魚涌太古城5月暫錄約30宗租務成交，屋苑順安閣高層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，以約2.4萬元放租1個月後，獲外區夫婦洽詢，雙方議價後減價4,000元，以約2萬元租出，呎租約37.7元。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌君豪峰5月錄約兩宗成交，平均實用呎價約21,091元，該盤低層F室，實用面積約451方呎，兩房及儲物房間隔，望山景，以955萬元易手，呎價約21,175元，原業主於2017年12月以982萬元買入，持貨約4年多帳面蝕27萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角縉皇臺1座中層A室，實用面積約478方呎，三房設計，成交價約938萬元，呎價約19,623元，原業主開價為980萬元，最終降價42萬元成交，減幅約4.3%。

●利嘉閣鄧惠源透露，上環康威花園B座低層3室，實用面積約437方呎，兩房間隔，成交價680萬元，呎價約15,561元，新買家為首置客，為方便上班而鎖定港島區單位入市。

●中原鄧國昌表示，西營盤東祥大廈高層D室，實用面積約267方呎，原則兩房間隔，望樓景，以560萬元轉手，呎價約20,974元，新買家屬於用家。

●中原沈興和透露，堅尼地城文豪花園高層D室，實用面積約333方呎，一房間隔，以662萬元易手，呎價約19,880元，新買家屬於用家，原業主於2017年以578萬元買入，持貨約5年帳面獲利84萬元，單位升值約15%。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘凱滙5月暫錄3宗買賣，包括1座中層F室，實用面積約559方呎，兩房梗廚間隔，開價1,230萬元，獲首置客以1,163萬元承接，呎價約20,805元，原業主於2018年12月以1,082.63萬元一手買入，持貨近3年半帳面賺80.37萬元。

●香港置業曾家輝透露，長沙灣泓景臺3座高層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，以約2萬元放租，雙方經議價後減價至1.9萬元租出，呎租約38.5元，新租客為表兄弟，睇樓一次後即決定承租。

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨5月暫錄18宗買賣，平均實用呎價約12,893元，屋苑3期吉利徑6號中層C室，實用面積約717方呎，三房間隔，今年1月以950萬元放售，期內多次調整叫價務求沽貨，終獲外區年輕客以826萬元承接，呎價約11,520元。

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新界區

●中原溫旭銘透露，元朗尚悅6座高層C室，實用面積約442方呎，兩房樓王，叫價670萬元，放盤不足一星期，獲換樓客以652.8萬元購入，呎價約14,769元，低市價約2%，原業主則於2018年7月以640萬元購入，私人原因賣樓，帳面僅賺12.8萬元。

●中原王勤學表示，元朗區5月累錄約76宗二手買賣，映御暫錄得兩宗，均為一房單位，包括2座低層G室，實用面積386方呎，叫價600萬元，減價12萬元，以588萬元沽出，呎價約15,233元，新買家為上車客。

●祥益邱家邦指，屯門大興花園2期7座高層C室，實用面積約447方呎，兩房兩廳，區內客因原住所亦屬同屋苑，對該區周邊環境熟悉，加上原業主叫價由570萬元，累減32萬元，新買家決定以538萬元購入自用，呎價約12,036元。

●祥益表示，屯門居屋悅湖山莊1座中層K室，實用面積約431方呎，區內客表示熟悉區內環境，而且單位有裝修，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以1.05萬元即睇即租，呎租約24.4元。

●中原鍾宏遠稱，屯門聚康山莊5座中層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價630萬元，經議價後，以622萬元沽出，呎價約14,533元，新買家為上車客，早前申請了新居屋，因有感中籤揀樓機會渺茫，見最近樓市轉旺，遂放棄等轉投二手市場。

●祥益龍超君稱，屯門叠茵庭5座低層H室，實用面積約376呎，兩房間隔，原業主放盤約一星期，便獲區內投資客垂青，累積減價20萬元，以518萬元購入作長線投資收租之用，呎價約13,777元。

●中原陳敬天指，粉嶺上水區5月暫錄約30宗二手買賣，上水居屋彩蒲苑暫錄約兩宗，包括C座高層10室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價毛由市場開價約490萬元，議價後以475萬元獲承接，呎價約12,056元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心5月錄約3宗買賣，屋苑C座中層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約690萬元，議價後以663萬元獲承接，呎價約12,924元，原業主於2019年以620萬元購入，持貨約3年帳面獲利約43萬元，單位升值約7%。

●世紀21宇田羅家威指，大埔居屋明雅苑B座高層9室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場開價490萬元，最終減價約11%成交，獲用家以438萬元獲承接，呎價約12,066元。

●中原曾展鵬稱，沙田居屋廣林苑最新錄A座中層9室，實用面積約595方呎，三房間隔，日前議價後於已補價自由市場以641萬元易手，呎價約10,773元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田玖瓏山傲瓏閣2座中層B室，實用面積約958方呎，套三房連工人房間隔，叫價1,390萬元，終獲買家以1,370萬元承接，呎價約14,301元，原業主於2014年11月以1,314.7萬元購入，持貨逾7年帳面賺55.3萬元，期內只升值約4%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城17座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤叫價550萬元，放盤1個月，調整545萬元獲買家承接，呎價約16,667元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城5月暫錄約21宗買賣，較上月同期錄約26宗略為減少，屋苑16座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，開價約555萬元，日前議價後以540萬元易手，呎價約16,514元。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山中心1座低層D室，實用面積約634方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，叫價998萬元，大減178萬至820萬元獲買家承接，減幅達17.8%，呎價約12,934元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區5月暫錄約60宗二手買賣，其中曉峯灣畔本月錄6宗，包括2座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，開價約730萬元，其後減價至690萬元易手，呎價約13,772元。

●美聯陸楚江稱，馬鞍山中心4座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約665萬元放售，議價後減至630萬元成交，呎價約16,535元。

●中原柯勇指，將軍澳近日二手交投略為放慢，新盤吸客，部分業主叫價再次回軟，區內君傲灣2座高層B室，實用面積約651方呎，套三房間隔，以1,058萬元易手，呎價約16,252元。

●美聯余偉峰表示，將軍澳維景灣畔17座高層F室，實用面積約550方呎，外區客有見同類型單位放盤極少，加上屬較近港鐵站期數，極速斥1,060萬元購入，呎價約19,273元，原業主於2003年11月以約291萬元購入，帳面獲利769萬元，升值約2.64倍。

●利嘉閣洪瑋俊稱，將軍澳都會駅2座中層F室，實用面積約679方呎，套三房連儲物室間隔，望園景，原先開價1,280萬元，成交價為1,112萬元，呎價約16,377元，屋苑現時約有260個單位放售，入場費由820萬元起。

●利嘉閣徐浩煇表示，將軍澳怡心園4座低層B室，實用面積約601方呎，套三房間隔，望樓景，成交價698萬元，呎價約11,614元，原業主於2017年5月以600萬元購入，持貨約5年帳面獲利98萬元，期內物業升值約16%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑A座極高層4室，實用面積約530方呎，有裝修，本月初未補價第二市場放盤叫價540萬元，其後調整至470萬元，減價50萬元，獲白居二客以420萬元承接，減幅達約22%，呎價約7,925元，低市價低約6%。

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