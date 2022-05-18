【圍堵升級】美財長籲西方國家減少依賴中俄原料

全球地緣政局持續緊張，不但能源價格暴升，各地分裂仍在加劇。美國財長耶倫稱，歐美應考慮停止依賴中國的稀土，又不應在原油這類關鍵大宗商品上受制於俄羅斯和中國，並進一步呼籲西方集團逐漸減少與潛在國際競爭對手的貿易關係。她透露，歐美正努力找出如何以最佳方式，使歐洲經濟擺脫對俄石油和天然氣的依賴。

紐油價格罕高於布油

她直言：「有些國家利用原材料、技術或產品的市場地位，發揮地緣政治影響力或擾亂市場以謀取自身利益，我們變得太容易受這方面影響。」

事實上，美國正受油價飆升帶來汽油價格屢創新高之苦，紐約期油與布蘭特期油周三齊升逾1%，每桶處於113美元水平，紐油價格更罕見高於布油。

摩根大通指出，美國汽油平均價已史上首越每加侖4.5美元，今夏恐攀上6美元以上，因夏季高峰汽油用量料達每日970萬桶，但能使用的每日汽油量恐僅910萬桶，意味每日將消耗庫存60萬桶，較以往多約20萬桶，8月前恐令美國庫存處於1950年代以來最低。

華首4月稀土出口增13%

稀土方面，內地周三披露4月稀土及其製品出口達9,954噸，按年飆16.4%；今年首4個月達3.78萬噸，按年增13.6%。

面對能源危機，歐美皆出招應對。據報美國正計劃放寬對委內瑞拉的制裁，歐盟則擬透過區域的碳權市場，出售200億歐元的碳排放權。此舉雖使歐洲企業製造污染的成本降低，但獲得的收益能幫助提高投資可再生和潔淨能源科技。

另外，拜登政府正考慮加強制裁俄國，擬允許債務豁免條款於5月25日到期後不再延長，以阻止俄國向其美國債券持有人支付利息，令俄債更接近違約，影響未來集資能力。俄國下次付息日是5月27日。

至於糧價，印度上周於無預警下突禁小麥出口，使在芝加哥交易的小麥期貨周一大升，市傳美國及後施壓，印度周二宣布放寬部分限制，允許5月13日前登記的小麥貨物裝運出海，並向埃及出口。惟小麥期貨周二閃跌後再上揚並創收市新高，報每蒲式耳1,277.5美仙，周三稍為回落1.6%至1,256美仙。