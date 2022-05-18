美股跌勢加劇　道指挫522點

美股跌勢擴大，道指跌522點，至32,132點；納指跌246點，至11,738點；標指跌77點，報4,010點。

【22:30】美股終止連續3日升勢，道指周三(18日)早段曾跌320點，至32,333點；標指跌50點，至4,038點；以科技股為主的納指跌199點，至11,784點。美國聯儲局主席鮑威爾表示，需看到通脹朝明顯並具說服力的方向下跌，才停止加息，若無法看見該情況，將會更進取。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,364點，跌122點，低水280點。

部分投行表示，近月股市和債市交易條件正在惡化，投資者難以在不影響股價情況下，買賣大量股票，猶如回到兩年前的疫情初期。摩根大通指，市場深度不比2020年3月時好，意味市場吸納大量成交的能力相對低。

「股神」巴菲特告誡股民，在股市動盪不知如何是好時，最簡單的方法是不要擔心太多，且不要密切留意股市，如果投資者經常買賣股票，往往沒有好結果，因情緒會把你擊倒，「買股的賺錢之道是買進好公司股票並持有一段長時間。」

企業消息方面，在用戶增長堪憂下，串流影視平台Netflix宣布裁減150人，大部分為美國員工，約佔美國及加拿大總員工人數約2%。聲明指，人員變動主要基於業務需求，而非員工個人表現，「與這些好員工說再見十分艱難」，該股跌2.49%。

數據方面，美國4月新屋動工按月跌0.2%至以年率計172.4萬間，少過市場預期的175.9萬間。期內建築批核按月跌3.2%至以年率計181.9萬間，少過市場預期的182萬間。