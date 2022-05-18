中美息差收窄　外資連續3個月減持中國國債

內地疫情持續之際，息差和匯差優勢亦雙雙消退，使人民幣資產吸引力下降。4月境外機構投資者減持中國國債涉約420億元人民幣(下同)，連續第3個月走資，惟額度較3月518億元有所回落，總結2至4月外資累計減持中國國債約1,292億元。截至4月底，外資持有包括國債和銀行間市場債券在內的債券總額約3.768萬億元，其中4月減約1,085億元，總規模降至去年7月以來最低。

外資減持主要是美國聯儲局加息，帶動10年期美債孳息率於4月攀升至近3厘，導致中美息差持續倒掛，加上在岸人民幣4月跌幅超過4%，創1994年匯率並軌以來最大，市場料資本外流將在次季持續。中金證券指，新興市場出現資金流出屬正常現象，目前流出量對資金面和債市影響有限，預計下半年內地經濟增長復甦及人民幣企穩，將回復資本流入狀態。

外匯局副局長王春英上月已為市場打「強心針」，指中國債券投資回報穩定、具分散化的投資價值，以及全球央行儲備多元化需求等。中長期而言，外資投資中國債券市場的趨勢不變。

人民幣匯價近期走勢反覆，由官方開出的中間價昨上調433點子，報6.7421兌每美元，創近一周新高。反映內地的在岸人民幣收市價則跌18點子，報6.749；反映國際的離岸價則低見6.7727。幸而人民幣波動未引發恐慌購外匯的「羊群效應」，相反企業客戶意外加大「逢高結匯」的力度，4月衡量企業結匯意願的銀行代客結匯率攀升至74%，為2015年6月以來最高，使代客結售匯錄得順差973億元，同時4月境內外幣存款大減488億美元，單月減少額度創紀錄新高，意味對外匯需求不高。然而，4月遠期購匯意願提升，即企業傾向對沖遠期人民幣匯價風險，使遠期結售匯轉為逆差614.5億元，為2018年7月以來最大。

王春英稱，部分出口企業選擇「逢高結匯」，有助外匯供求平衡和匯率穩定，目前企業總體理性看待人民幣匯率變化，對雙向波動適應能力明顯增強。