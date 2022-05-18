二手屢錄貶值個案！君柏銀主盤售價低5年前購入價669萬

多項利淡樓市因素浮現，各類物業平沽套現，市場放盤近1年半的馬頭角君柏銀主盤，減價後終以3,330萬元售出，與2017年購入相比，帳面貶值逾660萬元。業主盤就繼續要蝕，大圍嘉豐花園套三房單位，原業主持貨約4年帳面仍要虧蝕約90萬元。

資料顯示，上述君柏3座低層A室，實用面積約1,624方呎，四房連雙套房間隔，上月底登記售出，呎價約20,505元。原業主於2017年5月以約3,999萬元購入，期內單位帳面貶值約17%。

據了解，上址於去年1月淪為銀主盤並於市場放售，至近期減價至4,000萬元。而單位去年6月亦曾由拍賣行以3,550萬元推出拍賣，無人承接下多次降價，至今年1月拍賣開價已減至3,000萬元。

業主盤近日繼續湧現損手成交。中原歐偉基表示，嘉豐花園4座高層D室，實用面積930方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，議價後連車位獲換樓客以1,110萬元承接，呎價約11,935元。原業主於2018年7月以約1,200萬元購入，新成交價再低約7.5%。

為求套現，個別業主「輸少當贏」，上車指標天水圍嘉湖山莊都錄明賺實蝕轉讓。市場消息透露，屋苑翠湖居2座一個高層兩房單位，實用面積約449方呎，以526萬元易手，呎價約11,715元。單位於2019年購入，帳面僅升值1萬元，料蝕使費。

中原溫旭銘透露，元朗尚悅6座高層C室兩房樓王，實用面積約442方呎，叫價670萬元，放盤不足一星期，獲換樓客以652.8萬元購入，呎價約14,769元，低市價約2%。原業主於2018年7月以640萬元購入，帳面僅賺12.8萬元。亦有機會屬損手買賣。

世紀21奇豐周淑萍續指，沙田玖瓏山傲瓏閣2座中層B室，實用面積約958方呎，以1,370萬元沽，呎價約14,301元，原業主持貨逾7年帳面只升值約4%。

此外，拍賣場上亦錄平價成交。忠誠拍賣昨日推15項物業拍賣，場上售出1伙，單位為元朗帝庭居7座中高層Ａ室一個法院令單位，實用面積約467方呎，開價430萬元推出，獲三組客出價，終以455萬元拍出，高開價約5.8%，呎價約9,743元。據了解，有銀行對上址網上估值達約542萬元，成交價低估值約16%。

二手公居屋亦見承接力弱，不乏劈價求售！世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣明苑A座極高層4室，為實用面積約530方呎的兩房單位，附有完整裝修，最初放盤叫價540萬元，累減120萬元獲白居二買家以420萬元承接，呎價低見約7,925元，較市價低約6%。