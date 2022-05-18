愈賣愈急！白石角新盤剛獲預售即冀月內開售

一手市場氣氛向好，發展商伺機推盤。剛獲批預售的大埔白石角全新盤，隨即上載樓書，全速部署開售。同一時間，有兩盤亦趁機將早前終止交易的單位，加價重新發售。

●大埔白石角Silicon Hill獲預售即上樓書

胡致遠續指，全盤實用面積介乎217方呎至851方呎。戶型分布方面，項目兩房或以下單位佔整體約七成，另設連平台，連花園及連天台特色戶。據樓書顯示，最細單位包括第3座標準樓層的A5室。

●將軍澳海茵莊園料短期內推新一批單位

●錦上路站柏瓏II暫超額逾8倍

●北區高爾夫‧御苑加推70伙 周日賣15伙

當中，新一批入場單位為6座2樓B室，為實用面積961方呎的三房單位，折實呎價約14,410元。該盤同步上載銷售安排，落實周日(22日)先到先得形式發售15伙。據悉，項目至今累計售出461伙，佔全盤590伙約78%，套現約62.6億元。

●啟德尚‧珒溋終止交易三房2,010萬重新售出

●尖沙咀本木連天台戶呎價達33,268元

恒基地產旗下尖沙咀本木，最新沽出23樓A3室的特色戶，實用面積511方呎，兩房間隔，連376方呎天台，以1,700萬元成交，呎價約33,268元為項目次高。據悉，該盤至今累計沽出156個單位，佔全盤172伙約91%，並套現近15.5億元。

●堅尼地城加多近山複式戶逾1.04億元沽出

九龍建業旗下堅尼地城加多近山，最新沽出全盤最後1伙。該盤53樓及55樓A室，實用面積2,167方呎，五房間隔，連1,126方呎平台，天台設有私人游泳池，連1個車位以約1.04億元售出，呎價約48,000元。全盤197個單位已告全部沽清。

●馬頭角瓏碧暫超額5倍

●何文田晟林連沽3伙 共涉2,324萬元

據一手住宅物業銷售資訊網，何文田晟林近日透過招標沽出3伙，共涉2,324.92萬元。上述成交單位實用面積為297至414方呎，成交價約666萬元至980.8萬元。當中，15樓B室，實用面積414方呎的兩房間隔，以980.8萬元成交，呎價約23,690元。

●屯門恆大·珺瓏灣提價重售19伙

上述單位面積介乎223方呎至461方呎，原本定價介乎397.17萬元至787.4萬元，經修改後，新定價介乎476.8萬元至859.1萬元，最新呎價由18,380元至25,072元。當中，加幅最大的單位為2A座5樓F室，為實用面積223方呎的開放式房單位，由原本定價的397.17萬元，加價至476.8萬元，最新呎價約21,381元。價單提供約18%最高折扣優惠。項目已公布，將於周日(22日)起，於灣仔中國恒大中心以先到先得形式重新發售該批單位。

●日出康城GRAND MARINI加價14%重售2伙三房戶

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI錄得2宗終止交易個案。發展商隨即提價約14.4%重售上述單位。包括2A座35樓C室，為實用面積749方呎的三房間隔，原本定價為1,358.1萬元，現提價至1,554萬元，最新呎價約20,748元。 另一伙為2A座33樓C室，面積間隔同上。新價單提供最高21%折扣優惠。另據項目最新銷售安排顯示，上述2伙會於周日(22日)起，採用先到先得形式重新發售。

●大圍站柏傲莊III累錄195宗終止交易