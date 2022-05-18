愈賣愈急！白石角新盤剛獲預售即冀月內開售
2022年05月18日 22:01
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一手市場氣氛向好，發展商伺機推盤。剛獲批預售的大埔白石角全新盤，隨即上載樓書，全速部署開售。同一時間，有兩盤亦趁機將早前終止交易的單位，加價重新發售。
●大埔白石角Silicon Hill獲預售即上樓書
新鴻基地產(00016)的大埔白石角Silicon Hill，推盤步伐加快。新地代理總經理胡致遠表示，項目第1期已獲批預售樓花同意書，並已經上載樓書至一手住宅物業銷售網，最快日內會開放示範單位予傳媒參觀，目標為月內開售。
胡致遠續指，全盤實用面積介乎217方呎至851方呎。戶型分布方面，項目兩房或以下單位佔整體約七成，另設連平台，連花園及連天台特色戶。據樓書顯示，最細單位包括第3座標準樓層的A5室。
●將軍澳海茵莊園料短期內推新一批單位
九龍建業(00034)市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳表示，將軍澳海茵莊園將於8月成為現樓，計劃短期內原價加推全新單位，涉及至少312伙，包括首度推出高層戶，項目至今累沽519伙，套現約32億元，平均成交呎價約22,016元。
●錦上路站柏瓏II暫超額逾8倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，將於周五(20日)首輪發售428伙，折實平均呎價約18,326元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目至今(18日)下午8時，已接獲約4,000張票，超額認購逾8倍。
●北區高爾夫‧御苑加推70伙 周日賣15伙
「北部都會區」發展概念加持之下，恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，最新公布全新的7號價單。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，新價單提供70伙，包括53個三房單位及17個四房單位，提供最高12%折扣優惠，折實售價介乎約1,384.7萬元至約2,385.8萬元，折實呎價約14,098元至18,157元。
當中，新一批入場單位為6座2樓B室，為實用面積961方呎的三房單位，折實呎價約14,410元。該盤同步上載銷售安排，落實周日(22日)先到先得形式發售15伙。據悉，項目至今累計售出461伙，佔全盤590伙約78%，套現約62.6億元。
●啟德尚‧珒溋終止交易三房2,010萬重新售出
龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，有早前終止交易的單位重新沽出。該盤的第2座38樓G室，為實用面積654方呎的三房單位，最新透過價單形式以2,010.46萬元成交，呎價約30,741元。資料顯示，該單位曾於去年6月以1,961.43萬元沽出，惟於今年3月終止交易。
●尖沙咀本木連天台戶呎價達33,268元
恒基地產旗下尖沙咀本木，最新沽出23樓A3室的特色戶，實用面積511方呎，兩房間隔，連376方呎天台，以1,700萬元成交，呎價約33,268元為項目次高。據悉，該盤至今累計沽出156個單位，佔全盤172伙約91%，並套現近15.5億元。
●堅尼地城加多近山複式戶逾1.04億元沽出
九龍建業旗下堅尼地城加多近山，最新沽出全盤最後1伙。該盤53樓及55樓A室，實用面積2,167方呎，五房間隔，連1,126方呎平台，天台設有私人游泳池，連1個車位以約1.04億元售出，呎價約48,000元。全盤197個單位已告全部沽清。
●馬頭角瓏碧暫超額5倍
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，自上周四起收票，至今接獲約420個認購登記，按首輪銷售70伙計，暫超額認購約5倍。發展商繼續軟銷，並公布舉行「閃拍瓏碧戶外廣告八達通獎賞 」，向睇樓客送贈八達通乙張。
●何文田晟林連沽3伙 共涉2,324萬元
據一手住宅物業銷售資訊網，何文田晟林近日透過招標沽出3伙，共涉2,324.92萬元。上述成交單位實用面積為297至414方呎，成交價約666萬元至980.8萬元。當中，15樓B室，實用面積414方呎的兩房間隔，以980.8萬元成交，呎價約23,690元。
●屯門恆大·珺瓏灣提價重售19伙
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣，修改價單及上載銷售安排，將19個被取消交易的單位提價重售，加價幅度介乎約6.4%至約20%。
上述單位面積介乎223方呎至461方呎，原本定價介乎397.17萬元至787.4萬元，經修改後，新定價介乎476.8萬元至859.1萬元，最新呎價由18,380元至25,072元。當中，加幅最大的單位為2A座5樓F室，為實用面積223方呎的開放式房單位，由原本定價的397.17萬元，加價至476.8萬元，最新呎價約21,381元。價單提供約18%最高折扣優惠。項目已公布，將於周日(22日)起，於灣仔中國恒大中心以先到先得形式重新發售該批單位。
●日出康城GRAND MARINI加價14%重售2伙三房戶
會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI錄得2宗終止交易個案。發展商隨即提價約14.4%重售上述單位。包括2A座35樓C室，為實用面積749方呎的三房間隔，原本定價為1,358.1萬元，現提價至1,554萬元，最新呎價約20,748元。 另一伙為2A座33樓C室，面積間隔同上。新價單提供最高21%折扣優惠。另據項目最新銷售安排顯示，上述2伙會於周日(22日)起，採用先到先得形式重新發售。
●大圍站柏傲莊III累錄195宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得195宗終止買賣個案。包括最新錄的8B座48樓C室，為實用面積814方呎的三房連儲物室單位，原本於去年6月以1,889.5萬元成交，當時呎價約23,213元，惟交易已於周二(17日)終止。