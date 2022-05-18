劉熾平：騰訊獲批遊戲版號令人鼓舞　利好作用或滯後

首席戰略官James Mitchell認為，內地當局重新批出遊戲版號對集團本土遊戲業務有正面幫助，有助發行更多遊戲產品。同時，這反映出監管機構滿意行業現況，認為整體環境變得更穩定，亦毋須繼續揣測監管態度短期內改變，預期行業發展會逐步改善，但要轉化為收入或需時數月。

他又說，海外遊戲業務仍然困難，雖然電腦遊戲曾受惠疫情，但疫情利好因素消退，預告2023年將有更多大規模投資的遊戲推出。另外，集團正在退出利潤率較低的業務。至於微信視訊方面，雖然成本仍大於收入，但用戶呈增長勢態，認為需要時間建立，會着重完善用戶體驗。

不過，他指出，監管及內地新冠肺炎疫情為廣告業務帶來頗大的挑戰，廣告需求下降，但近期疫情逐步受控，相信情況將會好轉。公司正在升級廣告系統機器學習基礎設施，以更有效地處理數據，提高廣告定位和轉化率。

被問到內地疫情持續對集團的影響，James Mitchell指出，由於上海疫情嚴重且長時間封城，對當地業務打擊較大，商業支付增長疲軟。不過，受惠企業在家工作，旗下視像會議程式騰訊會議使用率上升。劉氏補充，上海是跨國廣告客戶主要城市，若疫情及嚴格的防疫措施持續，會採取手段控制成本。