埃利安：即使聯儲局加息　美國也無法避免滯脹

外媒報道，Gramercy Fund Management董事長兼Pimco前行政總裁埃利安(Mohamed El-Erian)表示，美國經濟無法避免滯脹，市場尚未體現增長顯著放緩的風險。

他表示，雖然美國或許可以避免經濟衰退，但「滯脹不可避免」，「我們已經看到經濟增速下降，也將會看到通脹保持高位。」

他將這種局面部分歸咎於2021年聯儲局認為通脹將在某個時候消退的觀點。但在那之後，聯儲局放棄了通膨「暫時性」的判斷，現在正在緊縮貨幣政策。聯儲局主席鮑威爾周二(17日)表示，加息將會持續到有「明確且令人信服」的證據表明通脹正在回落。

埃利安說：「聯儲局終於開始追趕現實形勢的發展，但它仍有一段路要走。滯脹是對央行來說是最糟糕的情況，對聯儲局來說尤其如此，因為它使聯儲局兩個目標相互衝突。如果聯儲局沒有堅持其通脹暫時性的判斷，這種情況本可以避免。」

他又稱，聯儲局將不得不做出一個非常艱難的選擇，很多人說聯儲局需要運氣和技巧，現在需要非常好的運氣。

至於投資者應該如何應對，他認為市場還會繼續調整。