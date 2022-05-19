東方日報B1：騰訊落晒形　首季收入增長清零

過去長期被視為高增長股的「股王」騰訊控股（00700），今年首季受內地經濟寒冬及監管風波夾擊，期內收入按年僅增0.12%，至1,354.71億元人民幣(下同)，為上市近18年來最差表現，撇除若干非現金項目等、反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)經調整純利更按年倒退22.86%，至255.45億元，差過市場預期，亦是連續3季出現倒退。

業績出爐後，該股美國預託證券(ADR)周三早段報349.72港元，較港收市低4.34%，「北水」昨預先淨賣出5.99億港元。國務院總理李克強周三重申「要支持平台經濟」，騰訊總裁劉熾平表示，中央有關積極論調轉化為實際行動仍需一段時間，目前尚待行業完成整改，因此對集團業務的利好作用或有滯後。

支撐公司近幾年飛速增長的遊戲業務，上季收入增長「清零」，表現為2019年首季之後最差。本土遊戲市場的收入為330億元，按年倒退1%；海外遊戲市場收入為106億元，按年增長降至僅4%，撇除匯率變動亦只有8%。

公司坦言，中央去年嚴限未成年人打機，「對活躍用戶及付費用戶數量造成直接及間接的影響」；又指《使命召喚手遊》等收入下滑，抵銷了《英雄聯盟手遊》等的增長。海外礙於用戶消費在疫情後回落，「吃雞」《PUBG Mobile》收入減少。

公司沒有全面「放負」，指《王者榮耀》是中國市場按日活躍帳戶數量排名第一的手遊，成年玩家依然活躍，排名緊隨其後的《和平精英》上月推出新版本後也提高了玩家的參與度。本月亦在海外推出與美國藝電聯手打造、改編自大熱枱機英雄射擊戰術競技遊戲之一的《Apex Legends Mobile》。

不過，遊戲並非騰訊收入放緩的全部，視頻和音樂等的社交網絡收入也增長停滯，直播收入分成、遊戲內容成本和服務器與頻寬成本上漲拖累整體增值服務的毛利率。

更甚者，涵蓋雲服務和支付平台的金融科技及企業服務，收入按年增長在上季首跌穿一成，原因是疫情影響商業支付交易金額，以及公司重新定位其IaaS（基礎即服務），「從單純追求收入增長到實現健康增長」，並主動減少蝕錢合約，成本佔收入比重維持在68%左右。

步步高創始人、內地著名投資者段永平早前又宣布低撈騰訊，惟元宇證券基金投資總監林嘉麒表示不會跟隨，指現時騰訊用戶數量和收入增長都未能令人滿意，不能用科技股的另類估值途徑給予較高估值，連公司主席馬化騰已直言要趁收入與利潤增速放緩「換檔」，況且美國科技股亦不再高增長，以美國維持半厘的高速加息，氣氛勢必欠佳。

林續稱，也許騰訊廣告和企業服務收入率先復甦，畢竟網上廣告份額和企業數碼化前景理想，但也要留意成本管控，而且次季業績在疫情封控的影響下恐更難看，不妨6、7月才考慮小注收集。觀乎重磅股騰訊業績欠佳，大市反彈力度注定有限，資金充其量在舊經濟股炒作，或流入電力、基建和水泥股博經濟反彈。