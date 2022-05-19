聯合國削今年全球經濟預測　料通脹飆升至6.7%

聯合國發布最新《世界經濟形勢與展望》報告，預計2022年全球經濟僅增長3.1%，低於2022年1月發布的4%的增長預測。隨着食品和能源價格大幅上漲，全球通脹率預計將在2022年升至6.7%，是2010至2020年平均水平2.9%的兩倍。

在高通脹壓力和激進的貨幣緊縮政策下，預計美國經濟2022年將僅增長2.6%，低於2021年5.7%的GDP增長率。嚴格的新冠清零政策給中國經濟的增長前景蒙上了陰影，預計中國經濟將在2022年增長4.5%，比此前的預測低0.7個百分點。

報告指出，俄烏戰爭在歐洲引發了一場災難的人道主義危機，還顛覆了經濟從疫情中恢復的脆弱進程，使復甦放緩，導致食品和大宗商品價格上漲，並在全球範圍內加劇了通脹壓力。歐盟經濟的增長前景明顯減弱，其國內生產總值(GDP)預計2022年僅增長2.7%，而不是1月份時預測的3.9%。

報告亦預計，今年俄羅斯經濟將倒退10.6%，到明年亦會「零增長」。

由於從俄羅斯的進口佔2020年歐洲能源消費的近25%，報告指出，來自俄羅斯石油和天然氣輸入突然停止勢必將進一步提高能源價格，加劇通脹壓力。東歐和波羅的海地區的歐盟成員國受到嚴重影響，因為這些地方的通脹率已經遠高於歐盟平均水平。