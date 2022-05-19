鄧建初：創業容易守業難　需珍惜香港金融地位

內地疫情再度爆發，政府除了維持動態清零政策外，為挽救疲弱的經濟，推出多項應對措施，近期A股走勢略為好轉。香港亦不遑多讓，派送消費券、失業援助金及保就業計劃等民生迫切救急方案。各界引頸以待，盼望能夠在水深火熱之中一沾甘露。根據報道，今年截至5月8日為止，香港已有至少十三間證券行結業，身為金融業界一分子，當然也希望當局推出惠及行業的措施，可惜結果仍是失望。

港股市場，猶如一潭死水。成交額持續低迷，估值極度便宜也引不起炒風，大批實力股價格不斷往下尋底，只聞哀鴻遍野，嚎哭股喪。歸根究柢，與去年推出之加大股票印花稅三成有莫大關係。這項因加得減的愚蠢政策，令往日於大跌市時應有二、三千億元的成交，驟跌五成。

以往0.1%印花稅，每日2,000億元成交可進貢庫房收入二億元。反觀加了30％印花稅後，現時每日1,000億元成交量，也只有一億三千萬元「進貢」，大幅減少。短炒成本增加，贏錢難度提高，高頻大額交易之電腦程式盤日趨式微，股民屢炒屢輸，意興闌珊，惟有採取不聞不問態度。

股市疲不能興，環環相扣，連帶不少行業也大受影響。經常輸錢，只好節衣縮食，消費意欲低迷，加上疫情影響，市面經濟近乎蕭條，各行各業皆食老本。強積金成績慘不忍睹，表現差強人意，輸掉兩成的資金組合比比皆是。

初哥百思不得其解，處於如此困難的時期，政府應該讓社會休養生息，固本培元，企業能夠在穩定的環境中繼續經營，以免結業潮帶來大量失業。如今為了填補這兩三年來社會事件及疫情處理不當帶來的經濟損失，竟向得來不易的香港重要支柱開刀，狂加股票印花稅三成，造成歷史罕見的股市慘淡場面。

羅馬非一日建成，滅亡卻是朝夕之間。國際金融競爭激烈，不少正覬覦替代香港之地位。創業容易守業難，此際各地積極減印花稅以吸引投資者，香港卻反道而行，等如捨棄自身優勢。惟望有關當局痛定思痛，撥亂反正，將股票印花稅還原。股市回升，成交增加，印花稅收入因減得加，股民有錢賺，消費意欲提高，外流資金或會重回香江，國際金融中心地位才能穩固。如果繼續採取鴕鳥政策，不聞不問不聽不理，則恨錯難返矣！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)