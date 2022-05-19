彭偉新：港股或於21000點見阻力

雖然恒指已經成功返回20天線之上，而且9天RSI亦繼續維持在50以上的偏強水平，暗示恒指的回調壓力只是有限，要推動恒指出現向上突破50天線仍然有難度。暫時預期港股在反彈下，仍然受制於50天線的阻力，特別是恒指自2月10日升上25,050點見頂回落以來，所失守的50天線亦一直未能收復，顯示出該水平的阻力似乎無法突破。港股短期仍然以保歷加通道頂部為主要阻力，由於近日大市轉為反覆，令到保歷加通道的垂直高度有機會作進一步收窄，恒指很可能會在21,000點結束今次的反彈。

以現價計算，2022年的預測市盈率只有14倍水平，較過去5年的市盈率平均值19.8倍，以及過去兩年的市盈率平均值17.7倍仍然低接近30%及20%，預期股價已經返回吸引水平，有助吸引投資者重新入市吸納。現時市場給予新奧能源的目標價平均值為136.9港元，以現價計算，仍然有接近20%的潛在升幅。股價由去年8月中高位見178.8元後持續回落，並跌至今年3月15日低位見91.00元後，股價已開始反彈，帶動9天RSI由30以下水平反彈，預期股價可以按整個回調幅度的38.2%作為首個反彈目標，上望阻力位125港元，可以在114元買入，跌穿50天線先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份及相關衍生產品之權益)