彭偉新：港股或於21000點見阻力
2022年05月19日 07:30
東網電視更多新聞短片
港股經過周二大幅上升650點，拉動恒指重返20,500點水平後，港股走勢於周三(18日)再度轉為反覆，相信主要是投資者仍然在等騰訊(00700)季度業績公布，以及周二反彈超過600點之下，港股整體成交額僅1,240億港元，雖未足以支持整個大市作進一步大幅上升的必要條件，反映出投資者認為港股只是暫時反彈，而非真正在18,235點已經見底。
雖然恒指已經成功返回20天線之上，而且9天RSI亦繼續維持在50以上的偏強水平，暗示恒指的回調壓力只是有限，要推動恒指出現向上突破50天線仍然有難度。暫時預期港股在反彈下，仍然受制於50天線的阻力，特別是恒指自2月10日升上25,050點見頂回落以來，所失守的50天線亦一直未能收復，顯示出該水平的阻力似乎無法突破。港股短期仍然以保歷加通道頂部為主要阻力，由於近日大市轉為反覆，令到保歷加通道的垂直高度有機會作進一步收窄，恒指很可能會在21,000點結束今次的反彈。
新奧能源(02688)公布截至今年3月31日止，集團累計投運項目156個，而綜合能源銷售量按年增加46.4%至55.25億千瓦時，至於天然氣的銷售量為88.4億立方米，按年增加6.8%。雖然燃氣批發業務只錄得輕微增長1.1%，但新開發的工商業用戶的日開口氣量為502萬方方米，按年增長33.5%，預期有助推動今年整體的業務增長。按市場預期，集團今年全年收入約為1,091億元人民幣，按年增長17.2%，而每股盈率約為6.96元人民幣，較去年上升1.18。雖然毛利率會有機會回調至14.36%，較去年15.09回落接近73個基點，不過，預期在整體銷售上升下，有利於抵銷毛利率的跌幅。
以現價計算，2022年的預測市盈率只有14倍水平，較過去5年的市盈率平均值19.8倍，以及過去兩年的市盈率平均值17.7倍仍然低接近30%及20%，預期股價已經返回吸引水平，有助吸引投資者重新入市吸納。現時市場給予新奧能源的目標價平均值為136.9港元，以現價計算，仍然有接近20%的潛在升幅。股價由去年8月中高位見178.8元後持續回落，並跌至今年3月15日低位見91.00元後，股價已開始反彈，帶動9天RSI由30以下水平反彈，預期股價可以按整個回調幅度的38.2%作為首個反彈目標，上望阻力位125港元，可以在114元買入，跌穿50天線先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份及相關衍生產品之權益)