道指瀉1164點　比特幣挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.87；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.7859；美元兌日圓處128.07；歐元報1.047，英鎊報1.2341。金價跌至1,814美元。油價偏軟，布油報108.3美元，紐油處106美元。比特幣挫5%至2.87萬美元。道指期貨跌140點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水469點。

●港股ADR指數大跌，按比例計，相於收報20,161點，較港收市跌483點。騰訊控股業績後捱沽，折合收報341.48港元，跌24.12元或6.6%。

●即月恒指夜期收報20,100點，跌386點，低水544點；成交19,441張。

●美國綜合型科技公司思科系統(Cisco)公布截至4月底止第3財季業績，期內收入約128億美元，按年大致持平；淨利潤按年升6%至30億美元。不過，公司預計本季收入將倒退最多5.5%。

●政府推出的首批綠色零售債券於周四(19日)上市買賣，周三(18日)率先在證券行進行暗盤交易，於輝立交易場收市報99.65元，較發行價100元低0.35元，每手帳蝕35元。

●紐約期油6月合約收報每桶109.59美元，跌2.81美元或2.5%。

●紐約期金6月合約收跌0.2%，每安士報1,815.9美元。

●歐洲股市全線下跌，德國DAX指數跌1.26%，報14,007點；法國CAC指數收跌1.2%，報6,352點；英國富時100指數收跌1.07%，報7,438點。